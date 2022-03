Amazon finalise le rachat de MGM pour 8,45 milliards de dollars

Amazon finalise son rachat du studio MGM et devient donc notamment copropriétaire des films James Bond.

Les films James Bond, Rocky et RoboCop, pour ne citer que ceux-ci, sont désormais la propriété ou la copropriété d’Amazon. Le géant américain vient en effet de finaliser le rachat du studio ciné et TV MGM pour la somme de 8,45 milliards de dollars.

Amazon finalise son rachat du studio MGM

Les régulateurs antitrust de l’Union Européenne avaient approuvé à l’unanimité cette opération il y a quelques jours. Ceux-ci ont déterminé qu’il n’y avait pas trop de chevauchement entre les deux entreprises et que “le contenu de MGM ne pouvait être considéré comme un must-have” par rapport à d’autres studios.

Amazon avait semble-t-il donné à la sacro-sainte Federal Trade Commission, qui avait analysé les tenants et les aboutissements de ce rachat, une date butoir à la mi-mars pour approuver ou rejeter cette acquisition. Si la commission n’avait pas déposé d’action légale d’ici là, Amazon était alors libre de poursuivre son opération.

et devient donc notamment copropriétaire des films James Bond

MGM “viendra complémenter le travail de Prime Video et Amazon Studios pour proposer une offre diversifiée de choix de divertissements pour les clients”, expliquait Amazon dans un communiqué de presse. Le studio a plus de 4 000 films et 17 000 épisodes de séries TV dans son catalogue, avec pas moins de 180 Oscars et 100 Emmy Awards. Les films MGM comptent aussi de grands classiques, comme Thelma & Louise, Le Silence des Agneaux, Le Magicien d’Oz, Les Sept Mercenaires et Raging Bull.

Amazon continuera de sortir les films James Bond dans les cinémas et non pas en exclusivité sur sa plate-forme Prime Video. Cela étant dit, il ne serait pas surprenant de voir un James Bond lire un livre sur Kindle au bord d’une piscine dans un prochain film, si tant est que Eon Productions, autre copropriétaire de la licence, donne son accord pour un tel placement de produit.

Il y a en tous les cas de grandes chances que la grande majorité des films et séries TV du studio MGM arrivent sur Prime Video après leur passage dans les salles obscures et une fois les accords actuels avec les autres plates-formes concernant ces contenus arrivés à expiration.