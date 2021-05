Amazon fait l’acquisition de la MGM pour faire face à la concurrence dans le streaming

En mettant la main sur la MGM et l'entièreté de son catalogue pour 8,45 milliards de dollars, Amazon signe l'un des rachats les plus chers de son histoire.

Metro Goldwyn Mayer (fusion entre Metro Pictures Corporation, Goldwyn Pictures Corporation et Louis B. Mayer Pictures) a près d’un siècle d’histoire cinématographique et complète avec excellence le travail d’Amazon Studios, qui s’est principalement concentré sur la production d’émissions de télévision. Amazon contribuera ainsi à préserver le patrimoine et le catalogue de la major du cinéma, et offrira aux clients un meilleur accès à ces œuvres existantes. Grâce à cette acquisition, Amazon permettra à MGM de continuer à faire ce qu’elle fait de mieux, à savoir raconter de grandes histoires. Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.

Amazon will buy MGM for $8.45 billion, including debt, turning a Hollywood studio founded in the silent era into a streaming asset for the e-commerce giant https://t.co/iR1GF58tCO — The Wall Street Journal (@WSJ) May 26, 2021

“C’est un honneur d’avoir participé à l’incroyable transformation de la MGM. Pour en arriver là, il a fallu des personnes immensément talentueuses qui croyaient vraiment en une même vision. Je tiens à remercier l’équipe de la MGM qui nous a aidés à arriver à ce jour historique“, a déclaré Kevin Ulrich, président du conseil d’administration de Metro Goldwyn Mayer. “Je suis très fier que le Lion de la MGM, qui évoque depuis longtemps l’âge d’or d’Hollywood, poursuive son histoire légendaire, et que l’idée née de la création de United Artists continue de vivre comme les fondateurs l’avaient prévu à l’origine, grâce au talent et à leur vision. L’opportunité d’aligner l’histoire légendaire de la MGM avec Amazon est une combinaison inspirante.”

Le catalogue de la MGM va alimenter l’offre Amazon Prime Video

La vaste bibliothèque de Metro Goldwyn Mayer compte plus de 4000 films, dont Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Stargate, Thelma & Louise ou encore Tomb Raider. Elle comprend également 17.000 émissions de télévision, dont des milliers de séries comme The Handmaid’s Tale, Fargo et Vikings.

“La véritable valeur financière de cet accord réside dans le trésor de propriété intellectuelle du catalogue que nous prévoyons de réimaginer et de développer avec l’équipe talentueuse de la MGM“, a déclaré Mike Hopkins, vice-président de Prime Video et Amazon Studios. “C’est très excitant et cela offre tellement d’opportunités pour une narration de haute qualité.“