Amazon et Walmart rencontrent de la résistance en Inde

Le géant de l'e-commerce qui a lancé avec Walmart une plateforme de vente en ligne va devoir faire face à un adversaire de taille : JioMart. Lancée par l'homme le plus riche d'Asie, la compagnie compte convaincre rapidement les indiens.

Aujourd’hui en Inde, Reliance Retail est le détaillant le plus important : Reliance Digital est une filiale de magasins d’électronique comptant plus de 700 locations différentes, Reliance Fresh vend des fruits et légumes à travers tout le pays, Reliance Jewels est une chaîne de bijouterie rapportant 100 millions d’euros chaque année, Reliance Trends vend des vêtements et l’acquisition de Hamleys permet au groupe d’être le plus important détaillant de jouets dans le monde. Malgré le lancement de AJIO, son site de fashion retail, en 2006, le groupe n’a jamais capitaliser sur la vente en ligne d’autres univers — jusqu’à aujourd’hui. Convaincu que pour vendre en Inde, il faut être indien, le P.-D.G. Mukesh Ambani a lancé il y a peu JioMart dans l’état de Maharashtra pour combiner offline et online si l’on en croit TechCrunch. Travaillant en proximité avec les autres filiales du groupe, la nouvelle entreprise compte bien contrecarrer les plans d’extension mondiale d’Amazon.

Un mastodonte entre en scène

La boîte de Jeff Bezos travaille sur place avec Flipkart, propriété de Walmart, mais doit faire face à des obstacles dans la réglementation et désormais au groupe de Mukesh Ambani qui dessert “plus de 3,5 millions de clients chaque semaine par l’intermédiaire de ses près de 10 000 magasins dans plus de 6 500 villes indiennes” selon TechCrunch. Flipkart a investi dans plusieurs start-ups logistiques, dont ShadowFax et Ninjacart, tandis qu’Amazon a acheté des parts dans un certain nombre de détaillants en Inde, y compris la deuxième plus grande chaîne de détaillants, Future Retail’s Future Coupons, la chaîne indienne de supermarchés More et la chaîne de grands magasins Shopper’s Stop.

Contre la colonisation des données

Dans un discours prononcé en janvier, Ambani a invoqué le Mahatma Gandhi et a déclaré être à la tête d’un mouvement contre la colonisation politique de l’Inde, incitant le pays à s’unir pour “lancer un nouveau mouvement contre la colonisation des données“. Selon Amit Agarwal, directeur d’Amazon India, le commerce électronique ne représente qu’une fraction du total des ventes au détail en Inde, en-deçà de 3%. Si tout reste à faire, Amazon pourrait cependant avoir une épine dans le pied.