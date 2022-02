Amazon Echo : la signification des flashs de différentes couleurs

Les appareils Amazon Echo utilisent les couleurs pour informer d'un certain nombre de choses. Voici leurs significations.

Depuis la première enceinte connectée Amazon Echo, l’une des principales caractéristiques de design a toujours été l’anneau lumineux – ou dans le cas des smart displays Echo Show, la barre lumineuse -. Lorsque vous dites “Alexa, …”, la lumière devient bleue et tourne pendant qu’Alexa traite votre commande vocale. Mais lorsque la lumière est jaune, verte, blanche ou qu’elle alterne entre le bleu et le cyan, que cela signifie-t-il ?

L’anneau lumineux sert d’indicateur de statut et de notification pour tout un tas d’informations. Lorsque l’anneau du Echo ou la barre du Show affiche différentes couleurs, Alexa essaie de vous dire quelque chose d’important.

La plupart du temps, l’anneau lumineux reste éteint. Si l’appareil est branché et qu’il n’y aucune lumière, cela signifie que l’enceinte est active et qu’elle attend que vous disiez la phrase d’activation. Lorsque vous interagissez avec Alexa, vous verrez du blanc et des variations de bleu. L’anneau vous dira aussi s’il y a un problème avec Alexa. L’indicateur de statut peut être rouge, violet ou orange. Maintenant qu’Alexa vous permet d’envoyer des messages et de passer des appels, Amazon a introduit deux nouvelles couleurs de notifications, vert et jaune. Vous pouvez demander à Alexa ce que signifient les couleurs sur votre appareil Echo ou vous pouvez lire le dossier ci-dessous.

Bleu et cyan : pourquoi Alexa montre du bleu ?

Si vous dites la phrase d’activation ou que vous réveillez manuellement Alexa, l’anneau lumineux deviendra bleu uni, avec une petite section cyan pointant dans la direction de la personne qui parle.

pointant dans la direction de la personne qui parle. Bleu uni avec du cyan qui tourne : après que vous avez donné une commande vocale, cela signifie qu’Alexa traite votre requête. Cela arrive aussi lorsque l’enceinte démarre.

: après que vous avez donné une commande vocale, cela signifie qu’Alexa traite votre requête. Cela arrive aussi lorsque l’enceinte démarre. Bleu et cyan qui alternent : Alexa répond à votre commande ou requête.

Vert : pourquoi Alexa affiche du vert ?

Une lumière verte pulsante indique un appel entrant.

indique un appel entrant. Une lumière verte tournante signifie que vous passez actuellement un appel ou qu’un Drop In est actif.

Blanc : quelle signification lorsque votre Echo est blanc

L’anneau lumineux montre le pourcentage du volume en blanc lorsque allumez manuellement l’anneau lumineux sur l’Amazon Echo ou l’Echo Dot première génération, ou que vous appuyez sur augmentation ou diminution du volume sur l’Echo Dot deuxième génération ou que vous demandez à Alexa d’ajuster le volume.

lorsque allumez manuellement l’anneau lumineux sur l’Amazon Echo ou l’Echo Dot première génération, ou que vous appuyez sur augmentation ou diminution du volume sur l’Echo Dot deuxième génération ou que vous demandez à Alexa d’ajuster le volume. Une lumière blanche qui tourne continuellement signifie que Alexa Guard est en Mode Absent.

Violet : Ne Pas Déranger ou problème de Wi-Fi ?

Un violet pulsant indique qu’il y a eu un problème dans la configuration du Wi-Fi.

indique qu’il y a eu un problème dans la configuration du Wi-Fi. Une lumière bleue tournante qui finit par un flash violet indique que le mode Ne Pas Déranger est activé.

indique que le mode Ne Pas Déranger est activé. Un flash violet après avoir interagi avec Alexa signifie que le mode Ne Pas Déranger est toujours activé.

Jaune, orange et rouge : les autres couleurs explicitées

Du orange qui tourne signifie que l’appareil est en train de se connecter au réseau.

signifie que l’appareil est en train de se connecter au réseau. Un rouge uni signifie que le microphone a été éteint et qu’Alexa ne vous écoute pas activement.

signifie que le microphone a été éteint et qu’Alexa ne vous écoute pas activement. Une lumière jaune pulsante vous indique que vous avez des messages dans votre boîte de réception. Vous pouvez dire “Lis mes messages” ou “Vérifie mes notifications” pour plus d’informations.

Signification de la barre lumineuse du Echo Show

Contrairement aux enceintes connectées Amazon Echo, l’Echo Show profite pleinement de son grand écran, mais l’appareil utilise toujours des signaux lumineux similaires à ceux des enceintes, et ceux-ci apparaissent en bas de l’écran dans une petite barre. Voici leur signification :