Amazon Echo : 5 choses essentielles à connaître

Si vous venez tout juste d'avoir votre premier appareil Amazon Echo, il peut être difficile de savoir par où commencer. Voici cinq choses essentielles à savoir.

Vous venez tout juste d’avoir un nouvel Amazon Echo, Echo Dot, Echo Dot with Clock ou Echo Show et vous ne savez pas trop quoi faire ? Vous savez certainement que l’appareil peut jouer de la musique, vous donner la météo, servir de réveil, mais l’assistant vocal d’Amazon Alexa peut faire tellement de choses différentes que tout cela peut être assez étouffant finalement aux nouveaux venus.

Par exemple, Alexa peut servir qui parle, commander des produits divers pour la maison, allumer les lumières et même servir de caméra de sécurité pour votre foyer. Et tout ceci sans parler du fait qu’il est possible de passer des appels et d’envoyer des messages texte via une enceinte Echo ou même de s’inviter vocalement sur l’enceinte de quelqu’un d’autre – avec sa permission, bien évidemment -.

1. Trouver un bon endroit dans la maison pour son Echo

La première chose à faire une fois l’appareil déballé, c’est de le brancher. Et lorsque vous n’avez qu’une seule enceinte Echo, il ne faut pas la placer n’importe où. Vous devez vous assurer qu’elle est dans un endroit central où votre voix peut être entendue de la plupart des pièces, comme la cuisine ou le salon.

2. Gérer les choses les plus basiques

Maintenant que vous avez branché votre Echo, il est temps de gérer les tâches les plus basiques. Cela inclut notamment le téléchargement de l’application Alexa et la configuration de la localisation pour bénéficier de prévisions météorologiques précises.

Nous vous recommandons aussi de prendre le temps de créer un profil vocal à chacun des membres du foyer. Bien que vous puissiez configurer cela n’importe quand, le fait qu’Alexa soit capable de reconnaître les voix permet de profiter d’une expérience personnalisée. Par exemple, quand Alexa reconnaît votre voix, elle peut jouer la musique que vous aimez, vous donner l’actualité selon vos centres d’intérêt et si vous voulez appeler quelqu’un, l’assistant consultera votre propre carnet d’adresses.

Vous pouvez aussi vouloir configurer l’achat vocal, pour pouvoir commander facilement et rapidement les produits que vous avez l’habitude d’acheter. Pour ce faire, il faut aussi activer les commandes en un clic dans les paramètres de l’application. Souvenez-vous de configurer un mot de passe pour que vous ne puissiez que commander de cette manière. Vous trouverez les éléments de configuration dans Paramètres > Paramètes de compte > Achat vocal.

3. Utiliser les commandes vocales pour réaliser des actions complexes

Chaque action que vous voulez qu’Alexa réalise nécessite une commande vocale. Par exemple, lancer la musique, contrôler le volume de l’enceinte, créer des listes de choses à faire. Il suffit de dire “Alexa, baisse le volume” ou “Alexa, ajoute du café à ma liste de courses”.

Vous pouvez aussi communiquer avec Alexa via des messages texte au lieu de la voix. Ouvrez l’application Alexa et tapotez sur le bouton Clavier dans le coin supérieur gauche.

Vous pouvez aussi changer le mot d’activation pour Alexa. Vous pouvez opter pour Echo, Ordinateur, Amazone, Ziggy ou peu importe. Dites “Alexa, change le mot d’activation” et faites votre choix.

4. Contrôler ses appareils connectés depuis l’enceinte Echo

Vous voulez que vous lumières s’allument quand vous rentrez chez vous le soir ? Si vous avez des lumières ou des interrupteurs connectés, vous pouvez les contrôler via l’application Alexa. Ça change la vie.

D’autres appareils se laissent parfaitement contrôler. C’est le cas des serrures connectées, des thermostats, des aspirateurs robots, etc.

5. Appeler, envoyer un message texte et Drop In via Alexa

Vous avez encore égaré votre téléphone dans la maison ? Pas de panique, vous n’en avez de toute façon pas besoin puisque Alexa peut passer des appels et envoyer des messages texte pour vous. – Et Alexa peut même vous aider à le retrouver, de toute façon -. Il suffit de dire “Alexa, appelle Maman” ou “Alexa, texte Zoé”. Les contacts doivent être dans votre carnet d’adresses pour que cela fonctionne.

Vous pouvez aussi utiliser votre enceinte Echo pour réaliser un Drop In chez vos proches qui vous ont ajouté comme contact autorisé. Pour ce faire, dites “Alexa, drop in sur Papa”.