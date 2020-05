Amazon dévoile quelques détails concernant son MMORPG New World

Le géant américain Amazon a toujours faim. Et pour manger toujours davantage, il n'hésite pas à diversifier ses activités. Nous avions appris qu'il travaillait depuis quelque temps sur un MMORPG. Voici aujourd'hui davantage de détails concernant ce New World.

Le MMORPG de Amazon New World devrait proposer un système de guerre extrêmement complexe et détaillé. C’est tout du moins ce qui ressort de la dernière publication concernant le développement du titre. Dans le cadre du Developer Diary Series de New World, Amazon révèle aujourd’hui comment les joueurs pourront se faire la guerre entre eux, dévoilant notamment certaines plates-formes de siège et autres pièges qu’ils pourront utiliser.

Amazon dévoile des détails concernant son MMORPG New World

Ainsi, pour pouvoir déclarer une guerre contre un autre joueur, il faudra avoir suffisamment affaibli un territoire. Et les guerres en question ne se dérouleront que sur des périodes horaires bien définies, ceci pour éviter les raids et combats à des heures inopportunes pour les participants. Dès lors que sera venu l’heure de la guerre, les joueurs seront transportés sur le champ de bataille. Une fois arrivés, les attaquants devront capturer trois points de ralliement devant le château des défenseurs avant de partir à l’assaut des portes et tenter de capturer le territoire en question.

L’occasion d’en apprendre davantage sur le système de guerre

Les attaquants devront faire attention aux armes de siège – canons, cracheurs de feu, tourelles – qu’ils souhaitent utiliser. Les défenseurs, quant à eux, auront à leur disposition des balistes, canons, tourelles et autres armes de l’arsenal de défense médiéval. Les deux camps pourront aussi placer ici et là des pièges pour empêcher l’ennemi de se déplacer à sa convenance et rendre plus difficile la reprise de certaines zones. Voilà donc qui s’annonce extrêmement complexe et prometteur. Malheureusement, les joueurs intéressés devront patienter encore assez longtemps avant de pouvoir découvrir ce New World. Amazon a récemment repoussé la date de sortie du jeu au 25 Août 2020 et la bêta fermée au mois de Juillet à cause de la pandémie de Covid-19.