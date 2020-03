Amazon : des employés touchés par le coronavirus dans 6 entrepôts américains

Le géant du commerce en ligne garde ses entrepôts ouverts afin de satisfaire la demande en produits essentiels, principalement alimentaire mais également d'hygiène. Cependant, certains pourraient devoir fermer.

Aux États-Unis, les États de New York, Washington et Californie ont mis en place les premiers des mesures de confinement. Avec 54 999 personnes infectées par le coronavirus et 785 décès à déplorer, la pandémie a des effets dramatiques. Cette situation pousse naturellement plus de personnes à se tourner vers le site d’e-commerce afin de se faire livrer des biens de première nécessité. Pour faire face à une vague sans précédent de commandes, l’entreprise avait annoncé lancer une vague d’embauches avec 100 000 postes à pourvoir sur le territoire américain. L’anticipation était essentielle puisqu’on comptait 112 millions d’inscrits en décembre 2019 au service Amazon Prime selon Statista, soit plus d’un tiers de la population. Pour se rendre plus attractif, Amazon augmentera le salaire de tous les employés dans ses entrepôts, livraisons et magasins de 2 dollars aux États-Unis et au Canada.

Des cas disséminés

Amazon a d’ores et déjà suspendu temporairement l’expédition de tous les articles de marchands indépendants vers ses entrepôts qui ne sont pas des fournitures médicales ou des produits “en forte demande” pour alléger la charge de travail, mais des retards seront à prévoir aux États-Unis si des entrepôts ne tournent plus à plein régime. Le Washington Post résume dans un article publié aujourd’hui six actualités mentionnant des cas d’infections à travers le pays : à New York City, à Shepherdsville dans le Kentucky, à Jacksonville en Floride, à Katy au Texas, à Brownstown dans le Michigan et à Oklahoma City.

Les employés se sentent en danger

Les employés reprochaient la semaine dernière à l’entreprise de ne pas faire assez pour les protéger, le respect du taux horaire de commandes envoyés étant toujours demandée, une directive qui décourage les gestes barrières et sanitaires sûrs telles que se laver les mains après avoir toussé ou éternué. Selon le Post, “l’entreprise a récemment adopté de nouvelles politiques pour ses entrepôts, notamment le nettoyage plus régulier des poignées de porte, des rampes d’escalier, des écrans tactiles et plus“.