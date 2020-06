Amazon Dash Wand : fin de vie programmée le 21 juillet prochain

La domotique a fait de gros progrès ces dernières années. Certains systèmes sont très évolués, très complets, d'autres sont on ne peut plus simples, mais ce sont de petits ajouts très sympathiques dans la vie quotidienne. Amazon proposait notamment sa Dash Wand.

Avec les années, Amazon a imaginé, et conçu, un certain nombre de produits pour aider ses clients à commander plus rapidement ses produits. Parmi ceux-ci, on pourrait citer les Dash Buttons, de petits boutons physiques permettant de commander un produit précis simplement en appuyant dessus. Le géant du e-commerce américain avait aussi lancé la Dash Wand, qui combine Alexa et un lecteur de code-barre pour remplir son panier facilement. Une expérience malheureusement bientôt terminée.

Amazon met fin à sa Dash Wand le 21 juillet

Cela étant dit, il semblerait que l’expérimentation d’Amazon avec cette Dash Wand arrive à sa fin. En effet, si l’on en croit un rapport de AFTVNews, Amazon mettra fin au support de la Dash Wand à compter du 21 juillet 2020. Un mail aurait été envoyé aux possesseurs de ce produit les enjoignant de prendre contact directement avec le programme de recyclage du géant. Difficile de faire plus explicite.

et propose de faire recycler l’appareil

Amazon ne précise pas si les utilisateurs recevront un appareil en remplacement ou s’ils obtiendront par exemple un bon d’achat s’ils rendent leur appareil. Mais si vous n’avez aucune envie de conserver un produit qui ne sert plus à rien, direction le site Amazon, vous y trouverez tous les détails concernant la marche à suivre pour retourner votre Dash Wand à son fabricant. Comme écrit en introduction, Amazon a réalisé plusieurs tentatives de ce genre pour simplifier le processus de commande à ses clients, notamment avec les Dash Buttons. Ces derniers ont été arrêtés en 2019, il n’est donc pas surprenant d’apprendre que la Dash Wand s’arrêtera aussi. Dommage en tout cas, c’était un petit accessoire très pratique pour gagner du temps et ne pas oublier d’ajouter tel ou tel produit pour plus tard.