Amazon Blink, des caméras intérieur et extérieur à l’autonomie record

Les caméras sont aujourd'hui très présentes dans nos vies. Elles s'invitent depuis quelque temps dans nos maisons et nos jardins, pour de la surveillance, mais pas uniquement. Et l'offre est aujourd'hui très diversifiée. Voici de nouveaux modèles de la part de Amazon.

Si Amazon a connu le succès avec sa plate-forme de e-commerce, le géant américain a grandement diversifié ses activités ces dernières années. Aujourd’hui, la marque est notamment actrice sur le marché de la domotique, avec des solutions très intéressantes, à des tarifs très abordables. Voici de nouvelles références pour celles et ceux qui souhaiteraient installer des caméras, en intérieur ou en extérieur, dans leur maison.

Amazon dévoile de nouvelles caméras Blink

En avril dernier, Amazon lançait une gamme de caméras de sécurité pour la maison avec la Blink Mini proposée à 35$. Aujourd’hui, cinq mois plus tard, de nouvelles références viennent s’ajouter au catalogue. Le géant du e-commerce vient de dévoiler de nouvelles caméras Blink, la Blink Indoor à 80$ et la Blink Outdoor à 100$.

Comme vous pouvez vous en douter si vous comprenez un peu l’anglais, le second modèle est le plus résistant. Résistant à l’eau et pouvant encaisser des températures comprises entre -20°C et 45°C. Et quel que soit le modèle choisi, vous aurez à disposition un flux en 1080p et un champ de vision de 110°. Pas mal pour surveiller tout ce qui se passe dans et aux abords de votre maison.

Pour l’intérieur ou l’extérieur, avec une autonomie impressionnante

Amazon a aussi doté le logiciel d’un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes. Par exemple, si vous placez l’une de ces caméras Blink dans une zone de grand passage, vous pouvez la déclarer comme telle dans l’application dédiée et votre smartphone ne sera pas noyé sous les notifications de détection de mouvement. Puisqu’il s’agit d’un produit Amazon, vous pouvez contrôler la caméra via l’assistant numérique vocal Alexa et l’intégrer dans vos routines. Concernant le stockage des vidéos, vous avez le choix : un abonnement de 3$ par mois et par caméras (ou 10$ par mois pour un nombre illimité de caméras) dans le cloud Amazon ou un disque USB et les Blink Sync Modules inclus pour conserver les fichiers en local.

Comme la majorité des précédents modèles de caméras Blink, les versions Indoor et Outdoor fonctionnent sur piles AA. Et selon Amazon, cela leur confère une autonomie de deux années. Mais si, pour une raison ou une autre, vous estimiez que ce n’est pas suffisant, Amazon précise qu’un pack de batterie améliorée pour les caméras Blink est aussi disponible. Avec ses quatre piles AA incluses – contre deux normalement -, vous pourrez donc doubler l’autonomie et passer à quatre ans. Ces packs sont proposés au tarif de 30$ chacun.

Pour l’heure, ces deux nouveautés ne sont disponibles que sur Amazon US. Elles devraient arriver prochainement en France à des tarifs encore non communiqués. Patience.