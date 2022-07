Amazon annule Night Sky, la série de science-fiction de Prime Video

Malgré un cliffhanger annonciateur d'une suite, la série télévisée Night Sky ne reviendra pas avec une deuxième saison.

Un mois et demi après la diffusion des huit épisodes de Night Sky, co-production d’Amazon Studios et Legendary Television, Amazon a décidé de ne pas commander de nouveaux épisodes malgré des critiques largement positives, tout en ayant marqué l’histoire de la télévision avec la transmission de la série dans l’espace grâce aux Amazon Simple Email Service (ASES), Amazon Web Services (AWS) et Intelsat. A noter que Night Sky n’a pas eu d’impact significatif sur l’audience tout en présentant des coûts importants liés à son contenu de science-fiction.

Traversant l’espace et le temps, Night Sky suivait Irene (Sissy Spacek) et Franklin (J.K. Simmons), un couple qui, il y a des années, a découvert une chambre qui mène inexplicablement à une étrange planète déserte. Depuis, ils ont soigneusement gardé leur secret, mais lorsqu’un jeune homme énigmatique (Chai Hansen) entre dans leur vie, l’existence tranquille des York est rapidement bouleversée – et la chambre qu’ils pensaient connaître si bien se révèle être bien plus que ce qu’ils auraient pu imaginer.

Un trailer pour Night Sky