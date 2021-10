Amazon Alexa se met à jour pour simplifier l’usage aux personnes souffrant de trouble d’élocution

Amazon met à jour Alexa pour faciliter la vie des personnes ayant des problèmes d'élocution avec une solution simple : retarder l'exécution des commandes suite à une requête.

Les assistants numériques vocaux représentent un concept vraiment extraordinaire, il faut le reconnaître. Pouvoir dire à une intelligence artificielle ce qu’elle doit faire peut sembler idéal mais parfois, le résultat n’est pas ce à quoi l’on pourrait penser. En effet, il peut arriver que, en parlant, on bégaye, on divague, on butte sur nos mots, etc. Cela a pour conséquence de perdre totalement, ou simplement de rendre confus, l’assistant numérique. Il existe des solutions.

Cela étant dit, c’est un souci dont les géants de la tech sont parfaitement conscients. Amazon tente de corriger le problème dans une mise à jour de son assistant Alexa. Dans un rapport de Forbes, le géant américain révèle qu’il allait très prochainement mettre à jour Alexa pour qu’elle soit “plus lente” en ce qui concerne l’exécution des commandes. L’idée est ainsi de permettre à celles et ceux qui souffrent de défauts d’élocution de pouvoir utiliser un assistant numérique vocal, Alexa en l’occurrence, de manière plus simple et plus efficace.

Selon un communiqué de Shehzad Mevawalla, directeur de la reconnaissance vocale chez Amazon, “Alexa est une expérience tout d’abord vocale et nous cherchons toujours des moyens d’améliorer la reconnaissance vocale pour tous les styles de parler. Certains clients nous ont dit qu’ils avaient simplement besoin d’un peu plus de temps avant qu’Alexa ne réponde à leurs requêtes. C’est pour cette raison que nous avons implémenté cette fonctionnalité – pour aider à améliorer les interactions de tous nos clients avec Alexa et nous assurer qu’ils profitent de la meilleure expérience possible.”

À noter, cette fonctionnalité ne sera pas appliquée par défaut. Celles et ceux qui voudraient en profiter, et donc bénéficier de ce délai supplémentaire à l’exécution des commandes, devront activer l’option directement depuis les paramètres d’Alexa. Pour les autres, il n’y a rien à faire, Alexa conservera son comportement normal.