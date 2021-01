Amazon Alexa peut vous rappeler les événements à venir

Les assistants vocaux numériques sont déjà très performants mais ce sont de très vastes chantiers. Il y a encore énormément à faire pour qu'ils se révèlent indispensables au quotidien. Les géants y travaillent d'arrache-pied.

Google et Amazon règnent aujourd’hui sur le marché des assistants vocaux numériques avec Google Assistant et Amazon Alexa. Cela passe par l’ajout constant de fonctionnalités pensées et conçues pour simplifier la vie quotidienne de leurs utilisateurs, Aujourd’hui, c’est le géant du e-commerce américain qui annonce une nouveauté très intéressante pour Alexa.

Amazon Alexa accueille une nouvelle fonctionnalité très intéressante

Amazon veut vous simplifier la vie en vous évitant d’oublier les événements importants. The Verge rapporte qu’Amazon a introduit une nouveauté dans le plus silence, une nouveauté que l’on pourrait baptiser “dis-moi quand”. Il s’agit là d’une commande très simple – en l’occurrence “Alexa, dis-moi quand…” – qui permet non seulement de répondre à votre question concernant la date d’un événement mais dans le même temps de placer un rappel pour ce même événement.

Une commande “dis-moi quand” pour ne pas oublier les événements importants

Par exemple, si vous demandez à Alexa, “dis-moi quand a lieu le Super Bowl”, votre Echo ou tout autre appareil compatible avec Amazon Alexa viendra répondre à la question – le 7 février 2021, au cas où vous voudriez le savoir – et vous rappellera le jour même que ce grand événement sportif a lieu.

Il est aussi possible d’utiliser la commande “dis-moi quand” pour connaître la date de diffusion d’une série TV, des vacances ou même pour des événements définis dans les emails de vos contact. Pour l’heure, la commande n’est malheureusement disponible qu’aux utilisateurs d’Alexa résidant aux États-Unis.

Cette nouvelle commande s’inscrit dans la grande stratégie Amazon visant à permettre à Alexa d’évaluer votre véritable intention plutôt que de lui faire simplement répondre à vos questions. Le géant américain veut ici vous éviter de demander les choses plusieurs fois. Attendez-vous donc à voir danvatage de réponses proactives à l’avenir.