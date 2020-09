Amazon Alexa Guard Plus transforme vos appareils Echo en appareils de sécurité

Avec nos enceintes intelligentes connectées, nous pouvons faire énormément de choses avec notre seule voix. Ces petits appareils disséminés ça et là dans la maison peuvent servir bien des desseins.

Si vous avez plusieurs enceintes connectées Echo ou Echo Dot à la maison et / ou vous cherchez un moyen relativement abordable de sécuriser votre maison lorsque vous dormez ou que vous vous absentez de chez vous, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Amazon vient de lancer un nouveau système via abonnement pour la maison baptisé Alexa Guard Plus.

Amazon dévoile son service Alexa Guard Plus

Le principe est le suivant : le service tire avantage des appareils Echo de votre maison en utilisant les enceintes et surtout leurs microphones intégrés pour détecter d’éventuels bruits suspects comme des pas ou des portes qui se ferment lorsque vous n’êtes pas à la maison. Si de tels bruits venaient à être détectés, le système vous envoie une alerte et si vous avez une caméra de sécurité dans votre maison, vous pouvez alors aller y regarder de plus près.

Les appareils Echo de la maison deviennent des systèmes anti-intrusion

Le service est même capable de jouer un certain nombre de sons comme un chien qui aboie dans le cas où il détecterait des bruits provenant de l’extérieur. Pour un bruit capté à l’intérieur, le système peut déclencher une alarme. Tout ceci, bien évidemment, dans le seul et unique objectif de faire fuir les éventuels cambrioleurs. Alexa Guard Plus permettra aussi aux utilisateurs d’appeler de l’aide, que ce soit une ambulance, la police ou les pompiers.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que le service Alexa Guard Plus sera proposé aux États-Unis au tarif de 4,99$ par mois et il sera même possible de profiter d’un plan Ring Protect Plus sans aucun frais supplémentaire. Nul ne sait malheureusement si ce genre de service arrivera un jour en France ou non. Voilà en tout cas de nouvelles alternatives pour protéger sa maison.