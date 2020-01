Amazon Alexa : 100 millions d’appareils vendus en un an

Alors qu'il a fallu quatre années à Amazon pour distribuer 100 millions d'unités de ses appareils connectés, douze mois supplémentaires seulement ont suffit pour doubler ce chiffre.

Parti de rien il y a cinq ans, l’écosystème d’Amazon Alexa s’est étendu en seulement quelques années à des centaines de millions d’objets connectés, si l’on en croit CNET. En 2018, l’entreprise de Jeff Bezos annonçait d’ores et déjà avoir atteint un palier remarquable, la barre des 100 millions d’unités vendues après seulement quatre ans d’existence. Ce grand succès s’explique par la grande diversité des produits équipés de l’assistant vocal, puisque ce ne sont pas moins de 150 appareils qui proposent Alexa mais aussi 100 000 accessoires compatibles au mois de décembre 2019. Ces ventes comprennent aussi bien les enceintes connectées de la gamme Echo (Dot, Spot, Show, Studio, Plus) que les tablettes Fire, les lecteurs multimédia Fire TV Stick et une pléthore d’appareils connectés, allant de l’ampoule au thermostat en passant par l’arroseur automatique.

Alexa : un peu, beaucoup, partout

Amazon ira encore plus loin cette année et présentera au Consumer Electronic Show de Las Vegas des partenariats avec les constructeurs automobile, les fabricants de télévision et d’appareils intelligents pour la maison. La stratégie d’expansion d’Alexa, garantie par l’extrême compatibilité avec un très grand nombre d’appareils a porté ses fruits, mais ce ne pourrait être que le début de sa conquête comme l’envisage l’analyste Patrick Moorhead : “Je crois qu’Amazon a fait de bons progrès en se dotant de 100 000 produits différents, mais les opportunités sont probablement 10 fois plus grandes sur dix ans.”

Des critiques malgré tout

Malgré ce succès insolent, les appareils connectés d’Amazon font face à de nombreuses critiques, s’inquiétant notamment de l’invasion de la vie privée. En avril, on apprenait que des milliers de salariés peuvent écouter en direct les conversations des utilisateurs mais aussi les regarder, tandis que le système de surveillance Amazon Ring était en 2019 au cœur d’un podcast qui pirate l’appareil en direct sur Twitch, d’une fuite de données concernant 3 000 utilisateurs, et de partenariats avec plus de 700 forces de l’ordre locales aux États-Unis qui inquiètent les associations de libertés civiles. Si Amazon parvient à dépasser ces critiques, mieux encore, à corriger ses failles, nul doute qu’Alexa séduira plus de monde encore.