Altered Carbon: Resleeved présente sa première bande-annonce

L'anime qui donnera à nouveau place à une enquête de Takeshi Kovacs est réalisé par Dai Satô, qui n'est autre que le créateur de Cowboy Bebop.

Adaptée de la saga Carbone modifié de Richard K. Morgan, la série Altered Carbon disposait d’un budget conséquent pour sa production mais aussi pour son lancement, une large campagne publicitaire ayant été lancée avec des visuels très évocateurs au moment de sa diffusion en 2018. Netflix signait le retour de la série avec une deuxième saison le 27 février 2020 dans son catalogue de vidéos à la demande. On apprend aujourd’hui via ComingSoon que l’anime Altered Carbon: Resleeved sera ajoutée sous peu au catalogue : le 19 mars. Comme dans la première saison de la série avec Joel Kinnaman, l’histoire se concentrera sur Takeshi Kovacs, un ancien membre des Corps Diplomatiques déjà mort plusieurs fois. Celui-ci devait enquêter sur la mort de Laurens Bancroft, un homme riche et influent qui ne croit pas à la conclusion de l’enquête officielle qui déclare qu’il s’est suicidé.

Un scénario qui diverge de la série

L’intrigue se déroule au 28ème siècle dans une société où la conscience peut être numérisée et introduite dans de nouveaux corps, surnommés enveloppes (sleeves). Cependant, dans l’anime de Netflix, Kovacs enquêtera sur la planète Latimer et devra protéger une tatoueuse des yakuza, dont le dirigeant a trouvé la mort, tout en étant confronté au CTAC, le Corps Colonial d’Assaut Tactique des Nations Unies.

De grands noms derrière l’anime

La série est réalisée par Dai Satô, à qui l’on doit la culte et toujours aussi appréciée et appréciable série Cowboy Bebop, et est écrite par un scénariste ayant participé à Ghost in the Shell, bien que le service de VOD ne précise pas s’il s’agit de Shirow Masamune ou de Kazunori Itô.