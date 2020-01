Altered Carbon : la saison 2 sera diffusée le 27 février sur Netflix

Adieu Joel Kinnaman et longue vie à Anthony Mackie, qui reprendra le rôle de Takeshi Kovacs

Joel Kinnaman ou Kouign-amann en breton incarnait le personnage de Takeshi Kovacs dans la première saison de Altered Carbon. Cette série adaptée de la saga Carbone modifié de Richard Morgan disposait d’un budget conséquent pour sa production mais aussi pour son lancement, une large campagne publicitaire ayant été lancée avec des visuels très évocateurs au moment de sa diffusion. Netflix signe le retour de la saison 2 ce 27 février 2020 dans son catalogue de vidéos à la demande. Dans la première saison, l’histoire se concentrait sur Takeshi Kovacs, un ancien membre des Corps Diplomatiques déjà mort plusieurs fois. Celui-ci devait enquêter sur la mort de Laurens Bancroft, un homme riche et influent qui ne croit pas à la conclusion de l’enquête officielle qui déclare qu’il s’est suicidé. L’intrigue se déroule au 28ème siècle dans une société où la conscience peut être numérisée et introduite dans de nouveaux corps, surnommés enveloppes.

Anthony Mackie tiendra le rôle principal

L’enveloppe de Joel Kinnaman n’ayant plus lieu d’être, l’acteur est remplacé par Anthony Mackie, avant tout connu pour son rôle de Sam Wilson/le Faucon dans le MCU et dernièrement Avengers : Endgame. La deuxième saison ne sera pas aussi longue que la précédente, ne comptant que 8 épisodes au lieu de 10. Des nouveautés sont aussi au programme pour le casting. Simone Missick (Iron Fist, Luke Cage, The Defenders) incarnera Trepp, une chasseuse de primes pouvant mettre la main sur n’importe qui pourvu qu’on y mette le prix ; James Saito incarnera Tanaseda Hideki, un chef des Yacusa vieux de plusieurs centaines années qui contrôle le crime organisé et a des liens avec Kovacs.

Du nouveau de tous les côtés

Au rayon des A.I. aussi il y a de la nouveauté : si Chris Conner reprendra le rôle de l’intelligence artificielle Poe, il donnera également une nouvelle vie à une seconde IA, Dig 301, incarné par Dina Shihabi (Jack Ryan). Enfin, l’antagoniste de la saison, le Colonel Carrera lancé à la poursuite de Takeshi Kovacs, sera interprété par Torben Liebrecht (Opération Finale). De quoi redonner un coup de fouet à la série.