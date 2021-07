“Alpha Point”, la démonstration technique de The Coalition (Xbox Game Studios) avec l’Unreal Engine 5

Le studio canadien The Coalition fait ses premières armes sur le moteur graphique Unreal Engine 5 d'Epic Games.

Durant la Game Developers Conference 2021, The Coalition a présenté Alpha Point, une démonstration technique exploitant l’Unreal Engine 5, la toute dernière version du moteur graphique qui est disponible en bêta depuis mai dernier. Rien de vraiment révolutionnaire étant donné qu’elle se calque sur Lumen in the Land of Nanite avec des décors rocailleux et désertiques. Néanmoins, les technologies Nanite (système de géométrie virtualisée qui utilise un nouveau format de maillage interne et une nouvelle technique de rendu pour restituer des détails à l’échelle du pixel et un nombre élevé d’objets) et Lumen (système d’éclairage global et de reflets entièrement dynamique) sont toujours aussi prometteuses et ne peuvent que promettre un avenir radieux pour le jeu vidéo et la next-gen.

L’équipe en charge de la démonstration technique Alpha Point tournant sur Xbox Series X est composée de Keswick Allen (lead artist), Colin Penty (technical art director), Aryan Hanbeck (art director), Greg Juby (art director), Stu Maxwell (art director), Kate Rayner (tech director), Michael Marraffa (artist), Joey Kutzer (artist), Akio Kimoto (artist), Stef Velzeboer (artist), Yann Dory (artist), Andy Koo (artist), Ryan DowlingSoka (technical artist), Anthony Marraffa (technical artist), James Sharpe (technical artist), Christopher Wallis (engineering), Aeva Palecek (engineering), Mike Perzel (engineering), Eli Trevino (capture) et Edward Bauman (audio).

The Coalition explique la démonstration technique Alpha Point

Kate Rayner et Colin Penty, respectivement studio technical director et technical art director chez The Coalition reviennent en détail sur la création d’Alpha Point, une démonstration technique de l’Unreal Engine 5 sur Xbox Series X : “Découvrez ce que l’équipe a appris en testant les ressources internes de Nanite dans des scénarios d’éclairage basés sur Lumen, ainsi que ses réflexions sur les performances et la mémoire d’UE5 sur les consoles Xbox.”

Test de modélisation de personnage avec l’Unreal Engine 5 sur Xbox Series X

En plus d’Alpha Point, The Coalition a également dévoilé une autre démonstration technique se focalisant sur la modélisation d’un modèle masculin barbu (130.000 triangles pour le corps, 31.000 pour le visage et 3,5 millions pour les cheveux et la pilosité faciale).

L’équipe en charge de ce test de modélisation de personnage avec l’Unreal Engine 5 sur Xbox Series X est composée de Bruno Melo De Souza (art), Pierre-Olivier Levesque (art), Giorgio Baroni (art), Anthony Marraffa (technical art), Ryan DowlingSoka (technical art), Aryan Hanbeck (art director), David Coleman (technical art director), Brad Sweder (technical art director), Colin Penty (technical art director) et Kate Rayner (technical director).