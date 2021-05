ALLNEWS.CO : les informations du jour, selon vos centres d’intérêt, à portée de main

L'actualité est toujours très riche, dans tous les domaines, aux quatre coins du globe. La manière la plus efficace de rester informé(e), selon ses centres d'intérêt, reste très certainement d'utiliser un agrégateur de contenus.

Il en existe aujourd’hui des dizaines, chacun avec ses particularités. Voici ALLNEWS.CO, un service tout récent (né de la fermeture de News Republic), sur desktop et app mobile iOS et Android.

ALLNEWS.CO, toute l’actualité de manière claire et efficace

La promesse de ALLNEWS.CO est des plus simples : accéder à l’actualité du monde entier selon ses centres d’intérêt, sans publicité et sans fake news. Ce qui, il faut bien l’admettre, est assez difficile à trouver aujourd’hui face à la masse de fausses informations et aux nombreuses applications payantes similaires qui vous promettent monts et merveilles.

Un service gratuit, sans compte et sans publicité

Avec ALLNEWS.CO, vous créez votre propre flux thématique selon vos centres d’intérêt et vous pouvez ainsi suivre tous les articles provenant de sources d’information sélectionnées pour vous, parmi les meilleures et les plus sûres. De nombreuses thématiques sont couvertes : À la une, International, Sports, Divertissements, Économie, Tech et Santé. Il y en a donc pour tous les goûts.

Sur le web et mobile, iOS et Android

Un travail de sélection effectué pour vous, pour vous permettre de vous tenir informé(e) chaque jour, de manière simple, claire, efficace, rapide et sur-mesure, 24h/24. Avec l’application iOS et Android, vous aurez accès à l’actualité depuis votre smartphone ou votre tablette et pour ne vraiment rien rater, sachez que ALLNEWS.CO est aussi accessible directement depuis son site web.

Petite cerise sur le gâteau, ALLNEWS.CO est un service totalement gratuit pour vous, sans création de compte et sans publicité. Qu’attendez-vous pour tester ? Rendez-vous sur le site ALLNEWS.CO, sur l’App Store ou Google Play pour en profiter dès maintenant.