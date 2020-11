All Elite Wrestling : Yuke’s développe le premier jeu de la fédération de catch américaine

Ancien partenaire historique de la WWE et de 2K Sports, le studio japonais Yuke's prépare un jeu All Elite Wrestling.

Avec l’aide de la filiale AEW Games, dirigée par les lutteurs Kenny Omega, Britt Baker, Aubrey Edwards et Cody Rhodes, les développeurs nippons de chez Yuke’s sont enfin prêts à concurrencer la licence WWE 2K. Basé sur la All Elite Wrestling, un nouveau jeu de catch est actuellement en préparation sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. A noter que Hideyuki Iwashita, le réalisateur de WWF No Mercy, Virtual Pro Wrestling 64 ou encore Def Jam : Vendetta, supervise l’ambitieux projet qui est encore peu avancé pour le moment.

“J’ai été le directeur de WWF No Mercy pour la Nintendo 64 il y a environ 20 ans“, a déclaré Hideyuki ‘Geta’ Iwashita. “Je suis très heureux de participer au nouveau jeu de catch de la All Elite Wrestling. Créons un jeu de lutte de rêve pour les fans de l’AEW du monde entier et pour tous les fans de jeu vidéo“. Une première vidéo met en scène un combat entre Kenny Omega (ancien World Tag Team Champion de l’AEW) et Chris Jericho (ancien World Champion de l’AEW) ainsi qu’une attaque surprise de Hikaru Shida, la Women’s World Champion de la All Elite Wrestling, avec sa tenue inspirée de celle du personnage Tifa Lockhart de Final Fantasy 7.

AEW Elite General Manager et AEW : Casino Double Or Nothing, des jeux pour les smartphones

Développé par Crystallized Games, AEW Elite GM est une évolution du genre GM Simulator présent dans la série des Smackdown vs RAW. Il mélange ainsi les éléments stratégiques des jeux de simulation et de fantaisie pour créer un espace compétitif et engageant auquel les fans de catch peuvent prendre part. En incorporant la marque AEW, cette nouvelle production prévue sur iOS et Android sert de célébration de la lutte dans son ensemble. Les fans deviennent un véritable général manager, le responsable de la gestion d’une liste de lutteurs de l’AEW, de la réservation des matchs et de la gestion du spectacle afin de générer des revenus et des nouveaux fans, tout en prenant compte des effets sur l’endurance et le moral des lutteurs.

Développé par KamaGames et attendu pour décembre prochain sur iOS et Android, AEW Casino : Double or Nothing propose des machines à sous, du blackjack, du poker et de la roulette, aux couleurs de l’AEW et avec des sons, des vidéos, des avatars virtuels de lutteurs ou encore des coffrets cadeaux dédiés à la fédération américaine.

