Alienware revient aux processeurs avec son Alienware M15

Sur le marché des ordinateurs, portable ou non, Intel et AMD font la loi à eux deux en ce qui concerne les processeurs. Pour les fabricants, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, selon le momentum.

AMD attire de plus en plus de gamers en ce qui concerne les ordinateurs de bureau. Et si quelqu’un doutait que ce momentum soit aussi en place sur le marché mobile, voici une nouvelle preuve que c’est bien le cas : le nouvel Alienware M15 est propulsé par un processeur AMD.

Le Alienware M15 est officiel

Alienware avait annoncé que son nouvel ordinateur portable 15 pouces serait équipé d’un processeur Ryzen 5 000 Series (AMD 5 800H ou 5 900 HX) ainsi que d’une carte graphique NVIDIA RTX 3060 ou 3070, selon les configurations. Les caractéristiques des puces AMD, notamment en multi-core, peuvent faire d’énormes différences dans les jeux les plus complexes, tout particulièrement avec des ordinateurs portables tolérant très bien de hautes températures.

Il y a déjà eu plusieurs portables gaming avec une puce AMD Ryzen 5000 amis la configuration de cet Alienware M15 pourrait lui offrir d’excellentes performances pour son poids, ce qui en ferait une machine parfaite pour les gamers qui aiment bien se déplacer – mais pas trop fréquemment non plus -.

Avec un processeur AMD

Les performances CPU seront aussi très intéressantes pour les créateurs de contenu qui font régulièrement de l’encodage vidéo, très demandeur. Ce Alienware M15 peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de RAM (remplaçable par l’utilisateur), parfait pour quiconque manipule de gros fichiers media.

Sa capacité de SSD maximale de 4 To (2 x 2 To) est aussi très sympathique. Si vous optez pour un seul SSD à l’achat, sachez que le fait d’avoir un second slot est très intéressante, vous pourrez ainsi augmenter le stockage a posteriori à moindre coût.

L’absence d’écran 4K pourrait cependant freiner quelque peu les créateurs de contenu mais avec l’option QHD 165 Hz, cela devrait amplement suffire. Les gamers, quant à eux, seront plus qu’heureux avec les options FHD 260 et même 360 Hz.

Le design de cet Alienware M15 reprend le design bien connu, avec son look assez futuriste et ses points lumineux disséminés ça et là.

Parmi les autres points notables, on pourrait citer la connectique Ethernet 2,5 Gbps, parfait pour une faible latence, le connecteur HDMI 2.1 supporte la 4K à 120 fps, parfait si vous voulez vous brancher sur un TV récent. Malheureusement, pas de Thunderbolt 3 ou 4 – celui-ci étant un protocole Intel -. Vous devrez vous contenter de l’USB 3.2. Le nouveau clavier Cherry Ultra Low Profile Keys est quant à lui très prometteur, mais pour profiter de cette option, il vous faudra ajouter 150 $.

Le Alienware M15 n’est pas donné, à partir de 1 793,98 $. Le prix à payer pour les performances et la qualité.