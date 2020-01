Alienware dévoile une nouvelle version de son écran gaming Alienware 25

Pour pouvoir profiter de ses jeux vidéos sur PC dans les meilleures conditions, un bon écran gaming est nécessaire. Les fabricants l'ont bien compris et proposent aujourd'hui de vrais monstres. Alienware vient de mettre à jour son Alienware 25. Présentation.

Alienware offre des moniteurs gaming 25 et 27 haut-de-gamme pour la meilleure expérience de jeu possible. Cela n’empêche pas la marque de penser aux joueurs qui ont des budgets plus serrés. Ainsi, à quelques jours de l’ouverture du CES 2020, le fabricant dévoile une nouvelle version de son écran gaming Alienware 25. Quelles différences par rapport au modèle existant ? On vous dit tout.

Alienware dévoile une nouvelle version de son moniteur Alienware 25

Le modèle existant porte la référence AW2518H tandis que le nouveau est identifié AW2521HF. Et la caractéristique la plus intéressante sur cette nouvelle version est très certainement son temps de réponse de 1 ms avec une dalle IPS. En plus de cela, le taux de rafraîchissement de 240 Hz promet une expérience des plus fluides. Il s’agit cela dit uniquement d’un écran Full HD (1 920 x 1 080), mais compatible avec AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync. Si vous avez déjà une machine digne qui tient la route, le moniteur Alienware 25 pourrait être une très bonne option.

Dalle IPS Full HD, 1 ms de temps de réponse et 240 Hz

Vos yeux devraient aussi très servis comme il se doit avec la prise en charge de 99% du gamut couleur sRGB. De quoi (re)découvrir vos jeux préférés. Dernier point, moins technique mais qui a son importance pour certains : le design. Celui-ci est plutôt plaisant, avec des bords très discrets et un pied parfaitement ajustable pour gérer au mieux vos angles de vision. Il est aussi possible de contrôler les lumières RGB à l’arrière via le logiciel Alieware AlienFX. Celui-ci peut s’adapter à divers événements dans vos jeux pour une immersion plus profonde. Les commandes de ce nouveau moniteur Alienware 25 ouvriront le 11 Mars 2020, comptez 499,99$ (450€).