Alienware dévoile son concept Nyx, un serveur d’un nouveau genre pour jouer

Alienware dévoile son Concept Nyx, un serveur pour diffuser vos jeux vidéo partout dans votre maison.

Et si vous pouviez commencer à jouer à Halo Infinite sur votre TV, continuer de dézinguer des méchants pendant votre pause dans la salle de bain et finir votre session sur un ordinateur portable alors que vous êtes supposé(e) travailler ? C’est l’idée derrière le Concept Nyx d’Alienware, un serveur suffisamment puissant pour faire tourner vos jeux à travers tout votre réseau domestique. Voyez cela comme un Plex pour le jeu vidéo, mais plutôt que de puiser dans votre bibliothèque de vidéos, ce sont vos jeux vidéo qui sont diffusés.

Étant donné les grandes avancées récentes sur le marché du streaming de jeux vidéo avec Google Stadia et Xbox notamment, Alienware pourrait avoir trouvé une solution intéressante pour les foyers dans lesquels les joueurs sont nombreux. Vous pourriez alors lancer deux parties en même temps sur le téléviseur du salon, comme ceci fut présenté à New York récemment. Ou vous pourriez jouer à Cyberpunk 2077 pendant que quelqu’un d’autre affine ses skills sur Rocket League sur un autre appareil. Et puisque tout le calcul et le rendu est effectué chez vous, Nyx devrait aussi proposer une latence plus faible qu’avec un service de cloud gaming traditionnel, qui repose sur des serveurs souvent localisés à plusieurs centaines de kilomètres.

Un serveur pour diffuser vos jeux vidéo partout dans votre maison

Le mot “concept” est ici très important. Les représentants d’Alienware ne souhaitent pas communiqué sur les composants propulsant le serveur Nyx, lequel ressemble à un énorme PC gaming. Et bien que nos confrères de Engadget aient pu voir une démonstration de Cyberpunk 2077 et Rocket League en simultané sur un même TV, les jeux étaient lancés dans de petites fenêtres, très loin d’une expérience en écran partagé comme Dell le montre dans ses images promotionnelles.

Un peu comme le concept UFO d’Alienware, un PC gaming ressemblant fort à la Switch, qui avait été dévoilé il y a deux ans, Nyx pourrait ne jamais voir le jour. Mais nous pourrions voir un certain nombre d’éléments de ce concept être repris dans de futurs produits, comme la manière dont la manette UFO est utilisée pour faire la démonstration de Nyx. Ce concept de serveur pourrait en tous les cas simplifier le streaming de jeux vidéo en local. C’est quelque chose que l’on peut déjà faire avec la fonctionnalité Remote Play de Steam, mais peut-être que Dell pourra simplifier encore la chose. L’entreprise explique par ailleurs travailler à pouvoir lancer quatre parties en même temps, ainsi que sur des méthodes pour rappatrier tous vos jeux, peu importe où vous les auriez installés. À suivre !