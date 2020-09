Alienware 25 Gaming Monitor, un nouvel écran pour les joueurs… à 360Hz

En ce qui concerne les écrans, la majorité des modèles existant aujourd’hui proposent un taux de rafraîchissement que l’on dira standard de 60 Hz. Certains sont conçus pour les gamers et vont plus loin, avec un taux de 144 Hz, par exemple. Mais il se peut que cela ne soit pas suffisant pour vous. Dans ces cas-là, vous pourriez être intéressé(e) par la nouvelle référence de Alienware. Présentation de ce nouvel alien.

Le spécialiste du marché du jeu vidéo vient en effet de dévoiler son tout nouveau Alienware 25 Gaming Monitor, un écran pensé et conçu pour les gamers qui offre l’impressionnant taux de rafraîchissement de 360 Hz. Alienware ne sera pas le premier à proposer une telle dalle avec un taux de 360 Hz mais le produit a d’autres fonctionnalités intéressantes pour un amateur de jeux vidéo quels qu’ils soient. Voici une petite liste, non exhaustive.

Le Alienware 25 Gaming Monitor est équipe de la technologie NVIDIA Reflex Latency Analyzer, une technologie mise au point pour donner aux utilisateurs des informations supplémentaires concernant les performances et la latence de leur système. Comme sa nomenclature le laisse présager, l’écran offre une diagonale de 25 pouces en résolution Full HD. Et malheureusement, mis à part son taux de rafraîchissement très élevé, Alienware n’a pas partagé le moindre autre détail sur les fonctionnalités et autres spécifications techniques. Il faudra patienter pour tout savoir de cet écran.

La question du tarif reste aussi entière. Cela étant dit, étant donné qu’il s’agit d’un écran Full HD, et de 25 pouces “seulement”, celui-ci ne devrait pas être très élevé. Ou tout du moins ce Alienware 25 Gaming Monitor devrait-il être relativement abordable. Il va maintenant falloir attendre une communication officielle plus complète par Alieware. Affaire à suivre !

Enjoy a new competitive edge with the #Alienware 25 Gaming Monitor. Featuring a 360Hz refresh rate and built to support the revolutionary @nvidia Reflex Latency Analyzer, giving you first-time accurate measurement of system latency. Coming soon. pic.twitter.com/QX5reSVkBE

— ALIENWARE (@Alienware) September 1, 2020