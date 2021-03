Aliens Fireteam : Cold Iron Studios dévoile un TPS coopératif en PvE à trois joueurs

Le shooter dans l'univers d'Alien de Cold Iron Studios se présente sous la forme d'un jeu de tir à la troisième personne jouable en coopération.

Inspiré par Left 4 Dead de Turtle Rock Studios, Aliens : Fireteam se déroule une vingtaine d’années après les événements de la trilogie Alien originale. Le jeu de tir et de survie coopératif à la troisième personne plonge les joueurs au cœur d’un combat désespéré pour contenir la menace des Xénomorphes au cours de quatre campagnes différentes. Avec l’aide de cinq classes uniques (mitrailleur, démolisseur, technicien, docteur et éclaireur), chacune disposant de compétences spéciales propres, ces derniers devront survivre et affronter 20 types d’ennemis différents, dont 11 Xénomorphes différents à plusieurs stades de leur évolution allant des facehuggers aux praetorians. Pour repousser les créatures endoparasitoïdes extraterrestres, ils pourront s’équiper avec plus de 30 armes et 70 modifications.

Un trailer pour Aliens : Fireteam

“Avec Aliens : Fireteam, vous et vos amis ferez l’expérience d’entrer dans la peau d’une escouade de space marines endurcis qui se battent pour survivre“, a déclaré Craig Zinkievich, directeur de Cold Iron Studios. “C’est le jeu d’action que les fans d’Aliens attendaient avec des hordes de Xénomorphes différents grouillant au plafond et dans les murs, entourant votre équipe et frappant de tous les côtés. Travaillez ensemble, personnalisez votre personnage, utilisez des tonnes d’armes, des équipements et… eh bien, vous pourriez bien garder votre équipe en vie“. Josh Valensi, producteur exécutif chez 20th Century Games rajoute : “Nous sommes ravis de travailler avec Cold Iron Studios sur ce nouveau chapitre de la franchise Alien. Il étend l’histoire à de nouveaux coins de l’univers, alors que les Colonial Marines à bord de l’USS Endeavor se battent désespérément pour survivre dans un univers avec des secrets d’entreprise sinistres, des ruines extraterrestres anciennes et des légions mortelles de Xénomorphes. Les fans d’Alien devraient se préparer à un combat Xénomorphe sans précédent.”

25 minutes de gameplay pour Aliens : Fireteam

Aliens : Fireteam sortira dans le courant de l’été sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.