Alien : un retour au cinéma sans Ridley Scott

Complètement distinct des films précédents et de la future série télévisée de Noah Hawley pour FX, Fede Alvarez sera aux commandes d’un nouveau film Alien pour Hulu dans le cadre de l’accord conclu par 20th Century Studios afin de fournir dix films par an au service OTT appartenant à Disney. Ridley Scott produira le long-métrage par le biais de Scott Free Productions.

‘Don’t Breathe’ filmmaker Fede Alvarez is set to write and helm an original ‘Alien’ movie for 20th Century studios https://t.co/1UMGHXqqkm

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 4, 2022