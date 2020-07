Alexa sera bientôt en mesure de contrôler les applications iOS et Android

Les assistants vocaux numériques ont fait de gros progrès ces dernières années. Ceux-ci permettent d'effectuer des actions très diverses, et très utiles au quotidien. Et c'est loin d'être terminé. Nouvel exemple avec Amazon Alexa.

Les iPhone d’Apple et les appareils Android de Google disposent de leur propre assistant vocal numérique, Siri et Google Assistant, respectivement. L’un des avantages de disposer d’un assistant natif et que celui-ci est profondément intégré dans le système d’exploitation, offrant davantage que les assistants tiers. Et cela se ressent au quotidien. Mais ces derniers refont leur retard.

Avec Alexa for Apps, l’assistant numérique de Amazon s’invite dans les applications

En effet, il semblerait que Amazon Alexa puisse bientôt en faire davantage sur iOS comme sur Android. Le géant du e-commerce vient d’annoncer Alexa for Apps. Il s’agit là d’une nouvelle fonctionnalité actuellement en test offrant à Alexa un accès plus profond aux applications iOS et Android. Ainsi, les utilisateurs qui préfèrent Alexa pourront utiliser leur assistant de prédilection pour lancer et contrôler leurs applications, jusqu’à un certain point.

Selon le communiqué de Amazon : “Avec Alexa for Apps comme skill maison, les clients qui passent leurs demandes via l’application Alexa, l’assistant natif intégré dans le téléphone ou les accessoires compatibles comme les Echo Buds peuvent utiliser leur voix pour interagir avec les applications mobiles. Parmi les utilisations les intéressantes, la voix pour rechercher et visualiser rapidement des informations et accéder à certaines fonctionnalités dans une application.”

sur iOS comme sur Android

Siri et Google Assistant peuvent déjà réaliser ce genre d’opération proposées par Alexa for Apps. Il faudra pour aller plus loin que les développeurs intègrent Alexa plus profondément dans leurs applications. Des barrières que Amazon devra parvenir à dépasser s’il veut démocratiser encore davantage son assistant numérique mais au moins les utilisateurs ont-ils aujourd’hui davantage d’options. Dans le même temps, vous pouvez découvrir un exemple de cette nouvelle intégration d’Alexa dans TikTok dans la vidéo ci-dessous.