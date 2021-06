Alexa peut écouter des sons différents de votre voix, voici comment procéder

Une mise à jour relativement récente de Amazon Alexa vient conférer à l'assistant numérique vocal de vraies oreilles. Celui-ci peut détecter autre chose que votre voix.

Maintenant que les appareils disposant d’Amazon Alexa peuvent servir de caméras de sécurité, ceux-ci peuvent être vos yeux lorque vous n’êtes pas chez vous. Avec une récente mise à jour, Alexa peut aussi désormais être vos oreilles. Un nouveau déclencheur pour les routines, baptisé Détection sonore, peut détecter certains sons dans votre maison et déclencher des commandes particulières.

Actuellement, la fonctionnalité prend en charge l’aboiement d’un chien, les pleurs d’un bébé, les ronflements et la toux, mais une fois tel ou tel bruit détecté, c’est vous qui définissez les actions à exécuter. Et si vous vous demandez pourquoi vous pourriez avoir besoin de mettre en place de tels scenarii automatisés, continuez la lecture.

Voici donc comment utiliser la Détection sonore d’Alexa pour déclencher une routine et des exemples qui pourraient vous être utiles.

Faire taire un chien qui aboie tout le temps

Les chiens sont de formidables animaux de compagnie, pour peu qu’ils aient été éduqués comme il se doit. Un chien qui aboie pour un rien, par exemple, peut rapidement être très énervant. Avec cette nouvelle fonctionnalité d’Alexa, il est possible de faire sonner une alarme lorsque le chien aboie. Pour lui faire comprendre de ne pas recommencer.

Pour créer la routine en question, comme pour toutes les routines, il faut aller dans l’application Alexa, tapoter sur le menu Plus en bas à droite et ensuite Routines vers le haut de l’écran. Tapotez enfin sur l’icône + en haut à droite.

Entrez un nom pour votre routine puis tapotez sur la flèche retour arrière en haut à droite. Tapotez sur “Lorsque ceci arrive” puis “Détection sonore” en bas à gauche de l’écran. Tapotez sur “Aboiement” en haut. Le prochain écran vous demandera à quel appareil vous souhaitez faire écouter d’éventuels aboiements. Malheureusement, il semblerait qu’il faille définir une routine pour chaque appareil si vous voulez définir ce comportement sur plusieurs d’entre eux. Sélectionnez celui que vous voulez puis tapotez sur Next. Par défaut, Alexa écoutera les aboiements uniquement les jours de semaine de 9 h à 17 h et laissera un délai de 15 minutes avant de se réenclencher. Vous pouvez tapoter sur Modifier pour changer ces paramètres. Et tapotez sur Suivant pour revenir à l’écran actuel. Tapotez ensuite sur Ajouter une action. C’est là que vous allez définir ce que doit faire Alexa une fois l’aboiement détecté. Pour déclencher une alarme, on fera tout d’abord monter le volume de l’appareil. Paramètres de l’appareil puis Volume, jusqu’à 100 %, ou non, à vous de voir. Puis Suivant deux fois pour confirmer. Choisissez une nouvelle fois Ajouter une action puis descendez jusqu’à Sons. Impossible malheureusement d’écouter lesdits. Choisissez ce que vous voulez. Pensez à préserver vos oreilles en ajoutant une dernière action, pour faire redescendre le volume de l’appareil à son niveau normal. Dans le coin supérieur droit de l’écran, tapotez sur Enregistrer et choisissez ensuite l’appareil sur lequel vous voulez que Alexa réponde (le même que celui qui a détecté l’aboiement, le plus souvent). Le message Routine créée avec succès apparaîtra.

Recevoir une alerte quand votre bébé pleure

Avec la détection des pleurs d’un bébé, Alexa peut vous alerter. Pour ce faire, on crée une routine comme celle pour l’aboiement du chien, mais en sélectionnant Pleurs d’un bébé. Dans l’action, on sélectionnera non pas l’alarme, vous vous en doutez, mais Messagerie puis Notification. Définissez le message de votre choix.

Vous pouvez aussi décider de jouer une petite musique que votre bébé apprécie. C’est dans Musique & Podcasts dans le menu Ajouter une action.

Alexa peut vous aider à lutter contre les ronflements de votre conjoint

Les appareils compatibles avec Alexa peuvent agir comme machine à bruit. Ceci est particulièrement utile pour lutter contre les ronflements, en générant ce que l’on appelle du bruit marron.

Dans la section Ajouter une action, si vous préférez que le son provienne d’une application tierce comme White Noise ou Sleep Sounds, vous choisirez Skills puis Vos Skills pour enfin sélectionner l’application que vous utilisez. Si vous écoutez une piste sur un service de streaming, choisissez Musique & Podcasts.

Il est aussi possible d’opter pour l’option Personnalisé, permettant de saisir la commande que vous avez l’habitude de dire à Alexa pour obtenir le son en question. Malheureusement, avec cette option, l’application ne permet pas d’ajouter d’autres actions. Y compris donc celle ci-dessous.

Si vous ne voulez pas jouer ce son toute la nuit, vous pouvez ajouter une autre action et choisir Attendre. Définissez le délai puis ajoutez une dernière action, choisissez Paramètres de l’appareil puis Arrêtez l’audio.