Alexa peut désormais lire des histoires avec vos enfants

Amazon Alexa accueille une nouvelle fonctionnalité à destination des enfants. Reading Sidekick veut aider les enfants à apprendre à lire.

Les assistants numériques vocaux peuvent se révéler utiles dans bien des situations, et pas uniquement auprès des adultes. Les géants de la tech ont mis au point un certain nombre de fonctionnalités pour faciliter les vie des plus jeunes. Depuis peu, Amazon Alexa est notamment capable de lire des histoires avec les enfants.

Amazon Alexa peut aider votre enfant à apprendre en lire

Amazon Alexa est un très bon assistant numérique vocal qui peut vous aider à vous souvenir de certaines choses, servir de réveil, etc. Mais le potentiel d’Alexa est bien plus intéressant. Le système peut même vous soulager de certains “devoirs parentaux”, si l’on peut dire, en faisant la lecture avec vos enfants et en les aidant à bien lire et bien prononcer certains mots.

Une fonctionnalité malheureusement encore très limitée (et uniquement en anglais)

Cette nouvelle fonctionnalité est baptisée Reading Sidekick. Sur un appareil Echo Kids, celui-ci va écouter de manière active la lecture à voix haute de votre enfant. L’appareil et votre enfant liront alors à tour de rôle parmi les livres compatibles. Si vous aviez l’habitude de faire ce genre d’activité avec votre enfant mais que, pour une raison ou une autre, vous n’avez pas ou plus le temps, Alexa peut désormais prendre le relais.

Cela étant dit, il convient de préciser que, pour profiter de cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent donc disposer d’un appareil Echo Kids et être abonnés à Kids+. À l’heure actuelle, il y a un peu plus de 700 titres compatibles, ce qui n’est pas beaucoup, certes, d’autant que cela ne concerne que des titres en anglais.

Dans un monde idéal, ce sont les parents et les professeurs qui aident les enfants dans leur apprentissage de la lecture mais si votre enfant veut apprendre seul, par exemple, cela peut être très utile. Espérons que la fonctionnalité prenne en charge le français rapidement.