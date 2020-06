Alex Kidd : la mascotte oubliée de Sega va revenir en 2021 avec un remake

Merge Games et Jankenteam dévoilent un remake d'Alex Kidd in Miracle World, un jeu culte de la Sega Master System.

Après une première apparition en 1986 avec Alex Kidd in Miracle World, l’emblématique mascotte de l’éditeur nippon Sega avant l’arrivée de l’hérisson bleu Sonic va revenir l’année prochaine pour briser des rochers, collecter des pièces et affronter de nombreux boss dans Alex Kidd in Miracle World DX. Avec tous les niveaux du titre original ainsi que des niveaux inédits qui élargissent le lore de la licence Alex Kidd, le remake proposera de nouvelles animations, de nouveaux graphismes et des améliorations pour le gameplay (des contrôles plus serrés et plus fluides). En plus d’inclure tous les combats de boss classiques originaux, le mode Boss Rush permettra de réaliser des combats contre de puissants ennemis non-stop. Enfin, à tout moment du jeu, les joueurs pourront passer des graphismes améliorés à une recréation du style artistique original avec le mode rétro (une simple pression sur un bouton).

Merge are thrilled to reveal that we're bringing back #AlexKidd! From the nostalgia-filled Retro Mode, to the new Boss Rush Mode, #AlexKiddinMiracleWorldDX will include a wealth of extra content! Wishlist the game via Steam here – https://t.co/mytGHyyEnP pic.twitter.com/NWJzOsJyix — Merge Games (@MergeGamesLtd) June 10, 2020

Un trailer pour Alex Kidd in Miracle World DX

Alex Kidd in Miracle World DX sortira en 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.