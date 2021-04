Alex Kidd in Miracle World DX : la mascotte de Sega débarque cet été sur les consoles de Sony, Microsoft et Nintendo

Développé par la petite équipe espagnole Jankenteam, Alex Kidd in Miracle World DX est le remake d'Alex Kidd in Miracle World.

Avec de nouveaux graphismes en HD, de nouvelles mécaniques de combat améliorées, des animations inédites et des musiques réimaginées ou remastérisées, Alex Kidd in Miracle World DX va permettre aux joueurs de redécouvrir tous les niveaux du jeu original sur Sega Master System ainsi que de nouveaux qui développent l’histoire de l’iconique Alex Kidd. À tout moment dans l’aventure, il est possible de passer des graphismes 8 bits à la haute-définition en appuyant sur un simple bouton. En plus de l’histoire principale demandant à vaincre le maléfique Janken le Grand et sauver les habitants de Radaxian, le mode Boss rush permettra d’affronter les légendaires Gooseka, Chokkina ou encore Parplin dans des combats de boss en continu.

Alex Kidd in Miracle World DX et ses différentes éditions

Annoncé l’été dernier, le retour triomphant de la célèbre mascotte de l’éditeur japonais Sega sera accompagné de versions physiques :

Edition Simple

Un exemplaire “region free” d’Alex Kidd in Miracle World DX

Un manuel d’instructions

Un porte-clés

Edition Signature

Un exemplaire “region free” d’Alex Kidd in Miracle World DX (incluant un manuel d’instructions et un porte-clés)

Un certificat numéroté et signé par les développeurs

Trois pins émaillés exclusifs Alex Kidd représentant le protagoniste

Un jeu de cartes Jankenpon (pierre/papier/ciseaux) représentant les personnages de Miracle World

Un companion artbook original détaillant l’art derrière Alex Kidd in Miracle World DX

Le médaillon d’Alex Kidd et un sac d’argent en feutrine

La bande-son originale d’Alex Kidd in Miracle World DX sur CD

Une boîte collector avec un artwork alternatif

Un trailer pour Alex Kidd in Miracle World DX

Alex Kidd in Miracle World DX sera disponible le 25 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch.