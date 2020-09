Alex Evans a décidé de quitter Media Molecule

Le cofondateur du studio britannique Media Molecule à l'origine des franchises LittleBigPlanet, Tearaway et Dreams annonce son départ après 14 ans de bons et loyaux services.

Media Molecule (filiale des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) perd officiellement le directeur technique et créatif Alex Evans. Ce dernier souhaite prendre du recul sur son implication dans l’industrie vidéoludique avant de se tourner vers d’autres horizons : “Il y a quelques mois, j’ai fait un peu d’introspection suite au confinement et j’ai décidé de passer de développeur de Dreams à fan de Dreams, à savoir faire une pause dans le développement de jeux, une carrière que j’ai eu la chance d’apprécier depuis que j’ai 15 ans. Media Molecule est un endroit merveilleux, je ne peux pas imaginer créer des jeux ailleurs ; mais je me demandais ce qu’un vieux con comme moi pouvait faire d’autre dans ce monde ? Je suis dans la bulle du développement de jeux vidéo depuis si longtemps que je ne sais pas encore quelle sera la prochaine étape pour quelqu’un comme moi. Pour tous ceux qui s’inquiètent de Dreams, ne le faites pas ! Ce que Media Molecule fait sur Dreams en ce moment va vous époustoufler et même s’ils me manqueront tous, je les encouragerai ! Merci à eux pour ces 13 premières années merveilleuses et vive les 13 prochaines années de Media Molecule !”

Le parcours d’Alex Evans dans le monde des jeux vidéo

Programmeur informatique sur la scène démo sous le pseudonyme de Statix dans les années 1990, Alex Evans se fait un nom dans le jeu vidéo en intégrant Lionhead Studios au début des années 2000 afin de travailler sur des projets comme Black and White, Fable et The Movies. Avant de fonder Media Molécule en 2006 avec Mark Healey Dave Smith et Kareem Ettouney, il s’occupe d’un projet totalement indépendant (Rag Doll Kung Fu). Malgré le rachat de MM par Sony, lui et ses équipes conservent une liberté créative totale qui permet de donner vie à des licences originales exclusivement pour les consoles PlayStation.