Alan Wake : AMC récupère les droits de l’adaptation en série télévisée

La série télévisée Alan Wake n'est pas annulée.

En développement depuis quatre ans par Contradiction Films et Remedy Entertainment avec Peter Calloway (Cloak and Dagger, Legion, Under the Dome) comme showrunner et scénariste ainsi que le game director Sam Lake comme producteur exécutif, la série télévisée Alan Wake a trouvé un partenaire pour que le projet se concrétise : “AMC, la merveilleuse maison des séries télévisées absolument géniales, a acheté les droits. Nous n’avons rien de plus à partager pour le moment, mais nous ne manquerons pas de vous faire savoir quand il y aura quelque chose à annoncer.”

La série Alan Wake d’AMC est le dernier exemple en date de l’intérêt croissant du monde de la télévision pour les jeux vidéo. The Last Of Us est en préparation chez HBO, Peacock va s’attaquer à Twisted Metal tandis que Amazon va adapter God of War, Fallout et Mass Effect avec Prime Video.

Pour mémoire, Alan Wake (sorti pour la première fois sur Xbox 360 et Windows PC en 2010, puis en octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One) suit le romancier Alan Wake qui cherche à découvrir la vérité derrière la disparition mystérieuse de sa femme dans la ville fictive de Bright Falls. Au cours de son enquête, Alan découvre que des événements clés de son dernier ouvrage prennent vie. La licence s’est ensuite étendue en 2012 avec le spin-off Alan Wake’s American Nightmare. Révélé lors des Game Awards 2021, Alan Wake 2 est en préparation et sortira en 2023.