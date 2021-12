Alan Wake 2 : un trailer CGI avec Jake Gyllenhaal

La suite des aventures de l'écrivain Alan Wake sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via l'Epic Games Store.

Sam Lake, directeur créatif du studio finlandais Remedy Entertainment, déclare : “Pendant plus de dix ans après Alan Wake, entre chaque projet que nous avons réalisé, j’ai travaillé avec ardeur sur Alan Wake 2 avec une petite équipe restreinte, en rêvant aux différentes versions du concept. Néanmoins, le financement et le lancement d’un grand projet de jeu sont des aspects complexes qui dépendent de nombreux facteurs, dont certains échappent à notre contrôle. Pour autant, nous n’avons jamais désespéré. Au contraire, notre détermination n’a fait que grandir au fil des ans. Chaque version du concept semblait meilleure que la précédente. Nous sommes heureux et impatients maintenant qu’Alan Wake 2 va enfin avoir lieu, sur la base de notre dernière itération du concept, et non sur celles qui l’ont précédée. Après tout notre dur labeur, nous avons hâte de partager notre enthousiasme avec vous.”

Un trailer pour Alan Wake 2

Alan Wake 2 marque la première incursion de Remedy Entertainment dans le genre survival horror.