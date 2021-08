Ajoutez Alexa à l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad pour oublier Siri

Depuis quelque temps, il est possible d'avoir l'assistant numérique vocal Amazon Alexa à portée de doigt depuis son iPhone ou son iPad. Voici comment faire.

Siri est un assistant numérique vocal tout à fait opérationnel mais ne préfèreriez-vous pas avoir Alexa sur votre iPhone ? C’est tout à fait possible depuis peu. D’une certaine manière. Amazon a mis à jour son application Alexa iOS, avec notamment l’intégration d’un widget pour l’écran d’accueil. Qui fonctionne aussi sur iPad. Une fois configuré, vous pouvez disposer l’icône Alexa où vous le souhaitez et en un tapotement, l’assistant sera prêt à vous écouter.

Amazon Alexa est une solution extrêmement répandue aujourd’hui sur le marché des produits de domotique. Siri et HomeKit, de leur côté, se font plus discrets. D’autant plus que Siri est encore perfectible, par rapport à Alexa et Google Home. Certains utilisateurs ont donc fait le choix d’abandonner Siri.

Alexa, de son côté, est disponible partout, ou presque, très précis, réactif et donc très apprécié. Et depuis quelque temps, l’assistant s’est même offert une voix masculine, et un nouveau nom qui va avec. Si vous aimez passer par Alexa pour définir vos alarmes et autres rappels, allumer vos lumières ou répondre à vos questions quand vous êtes chez vous, vous allez adorer utiliser Alexa depuis votre iPhone où que vous soyez.

Ci-dessous, un guide étape par étape pour configurer le système, mais tout d’abord, un petit avertissement.

Alexa ne peut pas remplacer totalement Siri, mais quelle importance ?

Il y a certaines fonctions que seul Siri peut réaliser : changer la luminosité de l’écran de l’iPhone, passer en mode ne pas déranger, etc. Basiquement, tout ce qui fait appel aux réglages de l’iPhone ou de l’iPad est hors d’atteinte pour Alexa, et n’importe quel assistant tiers d’ailleurs.

Ceci étant, Alexa peut en faire beaucoup plus que Siri, tout particulièrement si vous n’avez pas vraiment fait attention à la compatibilité de tel ou tel équipement de domotique avec HomeKit dans votre maison. Comme dit précédemment, de nombreux accessoires ne sont pas compatibles avec la solution d’Apple mais parfaitement fonctionnels avec celle d’Amazon.

Au final, cela n’a que peu d’importance dans la mesure où il n’est pas question ici de remplacer Siri par Alexa. Si vous avez déjà l’application Alexa, vous n’allez pas ajouter Alexa à votre iPhone, l’assistant étant déjà dans l’application. Ajouter un widget Alexa sur l’écran d’accueil vient mettre Alexa à un seul tapotement de vous. Et c’est là tout l’intérêt de la chose.

Comment ajouter le widget Alexa à votre écran d’accueil iOS

Les widgets ont été introduits avec iOS 14 l’année dernière mais si vous ne les avez jamais utilisés, faites attention. Ils ont la fâcheuse tendance de ruiner tout l’arrangement de votre écran d’accueil si vous n’y allez pas avec précaution.

C’est une opération en deux étapes. Tout d’abord, il faut créer le widget puis le déplacer où vous voulez sur l’écran d’accueil. Si vous êtes satisfait(e), laissez-le où il est, vous n’avez pas à passer à la deuxième étape.

Sur votre iPhone ou iPad, balayez vers la gauche depuis la première page de votre écran d’accueil puis appuyez et maintenez l’un des widgets jusqu’à ce qu’un menu apparaisse. Tapotez sur Modifier l’écran d’accueil. Tapotez sur l’icône + dans le coin supérieur gauche et scrollez jusqu’à voir Amazon Alexa ou tapez Alexa dans le champ de recherche puis tapotez sur Amazon Alexa. Tapotez sur Ajouter le widget en bas de l’écran.

C’est la première étape. Si vous êtes satisfait de l’emplacement du widget Alexa, tapotez sur OK dans le coin supérieur droit. Dans le cas contraire, alors que les widgets sont encore tremblants, tapotez et maintenez le widget Alexa jusqu’à pouvoir le déplacer où vous le souhaitez. Tapotez ensuite sur OK.

On réitère l’avertissement : déplacer un widget va réagencer complètement les icônes de votre écran d’accueil, il vous faudra souvent tout repenser.

Et voilà ! Maintenant, vous pouvez tapoter sur le widget Alexa, l’application Alexa s’ouvrira et l’assistant numérique vocal d’Amazon sera prêt à répondre à vos commandes vocales.