AirTag : Apple annonce une mise à jour pour éviter le suivi non sollicité

Apple annonce une mise à jour pour ses AirTag pour renforcer la protection face au suivi non sollicité.

L’Apple AirTag avait initialement été pensé et conçu pour aider les utilisateurs à retrouver la trace de certains de leurs objets du quotidien, comme un trousseau de clefs ou un sac à main. Cela étant dit, maintenant que le produit est commercialisé depuis quelques mois, on a entendu parler d’un certain nombre d’abus, avec des AirTag utilisés illégalement pour espionner des personnes ou des voitures. Et la situation pourrait bien échapper à tout contrôle.

La bonne nouvelle, c’est que la firme de Cupertino est consciente de ces problèmes. Elle annonçait tout récemment l’arrivée prochaine d’une mise à jour avec des avertissements plus explicites et davantage de protection contre ce suivi non sollicité. L’un des changements qui va arriver est situé dans le processus de configuration de l’AirTag. Un message viendra avertir qu’utiliser l’AirTag pour suivre des gens sans leur accord est illégal, et dans la mesure où les AirTags sont liés à un Apple ID, les autorités peuvent obtenir l’identité du propriétaire de n’importe quel AirTag.

Parmi les autres modifications introduites dans cette mise à jour, on citera une précision améliorée de la localisation. En effet, selon Apple, “lorsqu’un utilisateur d’iPhone se déplace, la localisation précise utilise la caméra, ARKit, l’accéléromètre et le gyroscope pour le guider jusqu’à l’AirTag avec une combinaison de retours sonores, haptiques et visuels.”

L’entreprise précise par ailleurs avoir encore l’intention d’améliorer toute cette logique d’alerte face au suivi non sollicité. “Notre système d’alerte de suivi non sollicité utilise une logique sophistiquée pour déterminer comment nous alertons les utilisateurs. Nous avons l’intention de mettre à jour notre système d’alerte de suivi non sollicité pour avertir les utilisateurs plus tôt encore dans le cas où un AirTag ou un quelconque accessoire du réseau Localiser voyagerait avec eux.”

Impossible à ce stade si ces changements suffiront à empêcher les gens d’utiliser les AirTag de manière illégale, mais c’est en tous les cas une bonne chose que de voir Apple prendre des mesures en ce sens. À suivre !