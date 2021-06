Airspeeder réussit le premier vol test de sa voiture électrique volante Alauda Mk3

Airspeeder réussit le vol test de sa voiture électrique volante Alauda Mk3 et pourra organiser très bientôt ses premières courses.

Les sports mécaniques sont à l’origine de nombreuses innovations dans les véhicules grand public. Actuellement, ce sont les véhicules électriques qui ont le vent en poupe. La Formule E, par exemple, participe grandement au développement des voitures électriques. La même situation se joue aussi actuellement dans les airs, avec les voitures volantes électriques. Airspeeder vient de franchir une étape importante.

D’après un article de The Verge, la société Airspeeder est parvenue tout récemment à accomplir avec succès son premier vol test pour sa voiture volante électrique de course, la Alauda Aeronautics Mk3. Un pilote à distance a piloté une version non habitée de cet appareil électrique à décollage et atterrissage vertical au Sud de l’Australie avec comme témoin officiel l’Autorité de la sécurité de l’aviation civile.

Et pourra organiser très bientôt ses premières courses

La machine peut atteindre une altitude de 500 mètres et les 100 km/h en 2,8 secondes. Les pilotes à distance sont en sécurité dans des cockpits au sol et se livrent une course virtuelle, avec des systèmes LiDAR et radar pour éviter les collisions. Le design est pensé et conçu pour limiter les temps d’indisponibilité. En effet, si le véhicule de Airspeeder ne peut voler que 15 minutes durant sur une seule charge, les mécaniciens peuvent changer la batterie en seulement 20 secondes.

Ce vol test permet d’organiser pas moins de trois courses sans pilote, des courses qui auront lieu d’ici à quelques mois avec jusqu’à quatre équipes de deux pilotes. Les données de ces compétitions devraient permettre d’organiser des courses avec de vrais pilotes à bord en 2022.

Airspeeder devra encore résoudre de nombreux défis posés par le vol en électrique, y compris la très faible autonomie de la batterie. Toujours est-il que ce test et les courses à venir suggèrent que les courses de véhicules électriques volants deviennent rapidement de plus en plus réalisables. Il est aujourd’hui simplement question d’affiner les technologies… À suivre !