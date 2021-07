AirPort Time Capsule : un problème de design à l’origine de défaillances ?

L'AirPort Time Capsule peut vous faire perdre toutes vos données. Ceci à cause de l'utilisation d'un disque dur Seagate Grenada. Explication.

Apple propose une grande variété de produits, des produits très variés, bien au-delà des très populaires iPhone, iPad, Apple Watch et autres Mac. Parmi les autres références au catalogue de la marque à la pomme, on trouve notamment l’AirPort Time Capsule, pour la sauvegarde de données. Un souci de conception, de design plus précisément, pourrait entraîner certaines défaillances. Y compris une perte de données.

Risque de pertes de données sur l’AirPort Time Capsule d’Apple

Il y a quelques années, Apple proposait à la vente son AirPort Time Capsule, pour permettre aux utilisateurs de Mac de sauvegarder facilement leurs données sur un disque physique, une alternative pour celles et ceux qui ne font pas totalement confiance au cloud, ou qui veulent aussi une sauvegarde physique. La commercialisation de ce produit a été arrêtée en 2018 mais nombre de ces capsules sont encore en utilisation aujourd’hui.

à cause de l’utilisation d’un disque dur Seagate Grenada

Et si vous comptez parmi ces utilisateurs, ce rapport pourrait vous intéresser. Selon un article de la société spécialisée allemande Dattenrettung, il semblerait qu’un souci de design de l’AirPort Time Capsule pourrait entraîner une défaillance, une défaillance qui pourrait même causer une perte de données.

Apparemment, ce souci est dû à la décision de la firme de Cupertino d’utiliser un disque dur Seagate Grenada. Selon le rapport en question : “Nous sommes convaincus que c’est une erreur de design d’avoir mis un disque dur Seagate Grenada dans la Time Capsule (ST3000DM001 / ST2000DM001 2014-2018). La rampe d’accès de ce disque utilise deux matériaux différents. Tôt ou tard, elle finira par casser sur ce modèle, installé dans une Time Capsule trop peu ventilée.”

Dattenrettung précise aussi que la récupération des données reste possible, mais au prix d’un gros effort. Et même alors, toutes les données risquent de ne pas être récupérables. Si vous possédez une AirPort Time Capsule avec 2 ou 3 To de stockage, vous devriez chercher une alternative, au cas où. Sachez aussi que iFixit propose un guide expliquant pas à pas la procédure à suivre pour remplacer le disque dur.