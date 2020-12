AirPods Max : Apple donne quelques précisions concernant les modes d’économie d’énergie

Apple a officialisé son tout premier casque circum-aural un peu à la surprise générale. L'appareil est disponible à la vente depuis peu et il y a beaucoup à en dire.

Apple a réalisé un très joli coup avec ses écouteurs true wireless AirPods, lançant ainsi une véritable mode. Les modèles se comptent aujourd’hui par centaines et la marque à la pomme écoule un nombre considérable de ses différents modèles. D’autres pourraient d’ailleurs arriver bientôt. Mais Apple s’est aussi sur le marché du casque circum-aural, une première pour la marque à la pomme, avec son casque AirPods Max. Un casque qui fait poser de nombreuses questions aux utilisateurs.

Apple précise le fonctionnement des modes d’économies d’énergie

Depuis qu’Apple a dévoilé son casque AirPods Max, de nombreuses questions ont émergé. Un aspect revient souvent, celui des modes d’économie d’énergie. A-t-on réellement besoin d’utiliser le Smart Case pour préserver la batterie peut-on laisser le casque comme cela pendant plusieurs heures ? Fort heureusement, la firme de Cupertino a décidé de répondre à ce genre de questions. Le géant américain répond à ce genre de questions entourant la gestion de la batterie intégrée dans son AirPods Max et la vérité est plus rassurante que ce que vous avez éventuellement pu lire ici ou là en ligne.

sur son casque Apple AirPods Max

Oui, l’étui officiel fourni, le Smart Case, permet de mettre le casque automatiquement et immédiatement en mode économie d’énergie. Cela étant dit, le casque s’y met aussi de lui-même après cinq petites minutes d’inactivité. Et non pas deux heures comme certains premiers rapports ont pu l’annoncer. Le AirPods Max entre même dans un mode d’économie d’énergie plus agressif encore qui vient couper le Bluetooth et désactiver par la même occasion la fonctionnalité “Localiser Mon Appareil” si vous laissez le casque inactif pendant 18 heures dans son étui ou 72 heures en dehors. Cette limite de 72 heures est là pour vous aider à le retrouver dans l’éventualité où vous l’auriez perdu ou qu’il ait été volé.

Cette gestion pourrait cela dit ne pas vous plaire si vous cherchez un moyen d’éteindre totalement le AirPods Max ou si vous auriez aimé pouvoir forcer l’activation du mode économie d’énergie sans devoir utiliser le Smart Case. Toujours est-il qu’il est rassurant de savoir précisément comment tout cela fonctionne, vous n’aurez ainsi pas à vous inquiéter de retrouver un casque à court de batterie le matin au réveil. À moins bien sûr que la batterie n’ait été déjà très, très faible la veille au soir.