AirPods : la troisième génération pourrait n’arriver que l’année prochaine

Les AirPods sont une grosse réussite pour Apple, il s'agit des écouteurs true wireless les plus vendus dans le monde. Logique donc que la firme de Cupertino multiplie les modèles, pour convenir à toutes les bourses et tous les besoins...

Il y a quelques jours, un tweet de Jon Prosser de FrontpageTech laissait entendre que Apple pourrait lancer un nouveau modèle d’AirPods dans les prochains jours. Cela étant dit, aujourd’hui, le toujours très bien informé analyste Ming-Chi Kuo a clairement indiqué le contraire. Dans une nouvelle note aux investisseurs, l’homme affirme que la gamme d’AirPods ne devrait pas être étoffée cette année.

La troisième génération d’AirPods n’arriverait pas avant 2021

Selon Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino ne lancerait sa troisième génération d’AirPods qu’en 2021, avec une production de masse qui ne démarrerait même que durant le premier semestre de cette année 2021. Il ajoute aussi que les nouveautés seront principalement internes, le design restant totalement inchangé. À quoi faut-il donc s’attendre au rayon des améliorations ?

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo

Difficile de savoir ce que cette troisième génération aura de nouveau à proposer. Il faudra attendre d’en savoir davantage. La seconde génération d’AirPods Pro, quant à elle, devrait arriver plus tard encore avec une production qui ne démarrerait qu’au dernier trimestre 2021, voire au début de l’année 2022. Autrement dit, les clients auront long à attendre avant de découvrir ces nouvelles générations. Quid enfin des AirPods X / AirPods Pro Lite dont les rumeurs parlent régulièrement ces dernières semaines ? Selon Ming-Chi Kuo, il y a une confusion autour de ce produit. Il ne s’agirait pas d’un appareil estampillé AirPods mais plutôt d’un casque Beats. Tout ceci est plutôt contradictoire, les rumeurs ne s’accordent pas. Il va falloir patienter avant d’y voir plus clair. Et de toute façon, si annonce imminente il devait y avoir, Apple communiquera de manière officielle sur le sujet. D’ici là, patience.