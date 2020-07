AirPlay pourrait bientôt être capable de prédire l’appareil que vous voulez utiliser

AirPlay est une technologie très intéressante et très pratique pour diffuser du contenu sur l'appareil de son choix. Bientôt, celle-ci pourrait devenir plus intelligente, en devenant capable de prédire l'appareil que vous souhaitez utiliser.

S’il fallait résumer, nous pourrions dire que AirPlay est la réponse d’Apple au Bluetooth. Les utilisateurs peuvent diffuser du contenu d’un appareil vers un autre, pour peu que les deux soient compatibles avec le AirPlay, bien évidemment. Par exemple, grâce à cette technologie, il est possible de diffuser un film ou une chanson depuis un iPhone, un iPad ou un Mac vers un autre appareil comme des enceintes, l’Apple TV ou autre.

Apple réfléchit à rendre son AirPlay intelligent

AirPlay fonctionne bien. Et ce depuis quelques années maintenant. Mais cela ne veut pas dire que c’est parfait. Aujourd’hui, un brevet découvert par AppleInsider suggère que la firme de Cupertino réfléchirait à ajouter une dose d’intelligence à sa technologie en permettant de prédire l’appareil que vous souhaitez utiliser pour recevoir la diffusion. Par exemple, si vous avez pris l’habitude de diffuser Apple Music vers des enceintes compatibles AirPlay chez vous, le système saura que ces enceintes sont votre appareil “préféré” et diffusera automatiquement la musique vers ces enceintes sans que vous n’ayez à les sélectionner manuellement.

Pour détecter automatiquement l’appareil sur lequel vous voulez diffuser

Il en irait de même pour les applications. Si vous avez l’habitude d’utiliser AirPlay pour diffuser une application de votre iPhone vers l’Apple TV, le système s’en souviendra et finira par diffuser automatiquement cette application vers l’Apple TV la prochaine fois que vous demanderez de lancer une diffusion. Selon le document du brevet : “stocker plusieurs applications pourrait permettre à un appareil mobile d’être très utile à l’utilisateur mais il pourrait être difficile, et assez chronophage, à l’utilisateur de trouver et lancer une application ou une fonction particulière parmi toutes celles stockées sur l’appareil mobile.”

Reste que, comme à l’accoutumée, ne s’agissant que d’un brevet, il est impossible de savoir si Apple a l’intention de poursuivre plus avant les travaux sur une telle fonctionnalité pour en proposer un produit fini au grand public. Qui sait, peut-être aura-t-on un jour droit à un AirPlay intelligent. Ou non. À suivre !