Airpeak : la marque de Sony pour se lancer dans les drones

Sony prépare son premier projet dédié aux drones, à la robotique et à l'intelligence artificielle avec Airpeak.

Bien implanté dans les capteurs et les processeurs de traitement d’images, le géant japonais Sony va mettre à profit ses savoir-faire pour atteindre un nouveau marché, celui des drones. Pour cela, la plateforme Airpeak soutiendra la créativité des créateurs de vidéo dans toute la mesure du possible, afin de contribuer au développement de l’industrie du divertissement ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité et des économies dans divers secteurs. Airpeak va également promouvoir ce projet pour permettre l’utilisation de drones avec le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité dans les environnements où cela a été difficile dans le passé.

La marque Airpeak de Sony a pour but de créer de la valeur grâce aux technologies uniques de captation et détection ainsi que dans les 3R (Reality, Real-time and Remote ou réalité, temps réel et distance) dans le domaine des drones. La récente prolifération des drones a largement contribué à la diffusion d’images inédites, ainsi qu’à l’efficacité des flux de travail et aux économies d’énergie dans le secteur industriel. Cela motive le constructeur nippon à fournir une plateforme taillée pour les IA et destinée aux drones afin d’aider les professionnels.

Sony Airpeak, une déclaration d’intention pour le marché des drones

La multinationale japonaise Sony continuera à publier des informations relatives au projet et à récupérer les retours des utilisateurs de drones par le biais d’activités de co-création afin de préparer le lancement du projet au printemps 2021. Elle prévoit également de chercher des partenaires qui pourront collaborer avec Airpeak.