Air Wick Essential Mist Smart Diffuser, un diffuseur d’huiles essentielles connecté

Les brumisateurs et autres diffuseurs d'huiles essentielles sont des appareils plutôt simples à utiliser. il suffit de remplir le réservoir, de le brancher, d'ajouter ou non quelques gouttes de vos huiles essentielles préférées et de l'allumer. C'est tout. Normalement.

Les brumisateurs et diffuseurs d’huiles essentielles existent depuis très longtemps. Aujourd’hui, grâce à l’internet des objets et à l’avènement de la domotique, on trouve des variantes connectées et intelligentes. C’est le cas de cet appareil proposé par Air Wick, le Essential Mist Smart Diffuser. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version connectée et “intelligente” du diffuseur d’huiles essentielles que tout le monde connaît. Présentation.

Air Wick dévoile un diffuseur d’huiles essentielles connecté

Le Air Wick Essential Mist Smart Diffuser est le dernier-né des diffuseurs de la marque. Celui-ci permet à l’utilisateur de le contrôler via son smartphone grâce à l’application mobile dédiée, compatible iOS et Android. Avec celle-ci, il est possible d’activer ou de désactiver la diffusion à volonté. Contrairement aux modèles précédents et à ce que d’autres marques peuvent proposer, celui-ci utilise des mélanges bien précis tout faits. Il suffit ainsi de placer la recharge dans l’appareil et le tour est joué. Nul besoin de venir à verser de l’eau.

Cela fait ainsi économiser quelques étapes supplémentaires au client, quelques secondes certes mais certains diront que c’est toujours cela de gagné. Et le tarif de cet appareil est tout à fait décent puisqu’il n’est vendu que 20$ outre-Atlantique. Qui a dit que les objets connectés étaient nécessairement onéreux ? Espérons qu’il soit disponible dans nos contrées d’ici peu. Et qui sait, peut-être pourrez-vous l’intégrer dans les routines quotidiennes de votre maison. Pour ne plus avoir à vous soucier du tout d’avoir une maison qui sent bon et qui soit relaxante.