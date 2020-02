Air New Zealand ajoute des lits superposés dans ses avions en classe éco

Les compagnies aériennes font aujourd'hui tout leur possible pour réduire au maximum les coûts par passager pour proposer des tarifs toujours plus bas. Certaines innovations sont parfois pourtant bienvenues. Ce pourrait être le cas de celle annoncée par Air New Zealand.

De temps à autre, nous découvrons des faits divers rapportant de violentes disputes entre passagers d’un avion, le plus souvent en classe économique à cause d’un siège abaissé au maximum. Il faut dire qu’avec l’espace très restreint alloué à chaque passager, ceux-ci peuvent être facilement et rapidement sur les nerfs dès lors qu’un tiers envahit le peu d’espace vital disponible. Avec l’avènement du low cost, la situation n’est pas près de s’arranger mais certaines compagnies proposent des solutions.

Air New Zealand veut des lits superposés dans ses avions

Ce manque d’espace est un véritable souci pour celles et ceux qui souhaitent profiter de leur vol pour se reposer. Les sièges traditionnels ne s’inclinant pas énormément, il faut tenter de dormir assis, ou presque assis. La compagnie aérienne Air New Zealand est bien consciente du problème et pense avoir trouvé la solution à ce problème. Elle vient ainsi d’annoncer son intention de créer des lits superposés pour la classe économie.

pour les passagers en classe économique

Air New Zealand a même déposé un brevet pour son design qu’elle a baptisé Economy Skynest. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, il s’agit de lits superposés comme vous en avez peut-être chez vous, des couchettes dans lesquelles les passagers pourront s’allonger normalement et se reposer pendant le vol. Certes, celles-ci ne sont pas aussi spacieuses ni luxueuses qu’en business ou première classe, mais c’est, semble-t-il, suffisant pour dormir. Une bonne idée, assurément. Cela étant dit, n’espérez pas en profiter avant longtemps. Pour l’heure, il reste encore certains obstacles à franchir, notamment au niveau légal. Et de la manière dont ces sièges-lits seraient implantés, ils ne pourraient être utilisés que pour les longs-courriers. Nul ne sait non plus combien ces lits coûteront aux passagers. C’est en tout cas une bonne idée…