Age of Mythology : une remasterisation du spin-off est à l’étude

Le studio World's Edge assure être à l'écoute des fans et n'a pas oublié l'existence d'Age of Mythology.

Si Age of Empires II : Definitive Edition et Age of Empires III : Definitive Edition vont encore bénéficier de contenu inédit dans le courant de l’année (DLC, mode coopération, nouvelles civilisations), le spin-off de la licence inspiré de la mythologie et des légendes de la Grèce, de l’Égypte et des pays nordiques n’a pas encore eu le privilège d’avoir le droit à une édition remastérisée. Pourtant, Microsoft avait décidé de rééditer Age of Mythology sur la plateforme Steam en 2014 avant de proposer l’extension Tale of the Dragon en 2016. Bien que cela soit un meilleur traitement que celui que de nombreux jeux de stratégie des années 1990 et 2000, au cours des cinq dernières années, il n’a pas reçu le même amour de l’éditeur américain que celui pour la série principale.

Age of Mythology est toujours dans l’esprit de World’s Edge

Alors que la filiale des Xbox Game Studios est actuellement occupée avec Relic Entertainment sur le développement d’Age of Empires IV ainsi que le suivi des deux Definitive Edition de la trilogie Age of Empires, le directeur créatif Adam Isgreen a donné de l’espoir aux fans d’Age of Mythology à l’occasion d’une table ronde durant un événement dédié à la presse : “Je l’ai dit avant, et je le dirai encore… Je n’ai pas oublié AoM. On en parle tout le temps. Restez à l’écoute. Nous ne l’avons pas oublié. J’aime l’AoM. J’aime la mythologie en général. Nous aimons la franchise. Nous ne prétendons pas qu’elle n’existe pas ou quelque chose comme ça. Nous le savons“. Le producteur exécutif senior Michael Mann a surenchéri en disant : “Absolument, nous le savons. Nous écoutons. Nous écoutons à 100 % cette demande.”

Alors attention, Adam Isgreen ne s’est pas officiellement engagé sur une suite ou une nouvelle extension, mais la réponse enthousiaste des développeurs suggère qu’un nouvel Age of Mythology n’est pas hors du domaine du possible tout comme une remasterisation qui pourrait voir son développement débuter après le lancement d’Age of Empires IV d’ici la fin de l’année.