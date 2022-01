Age of Empires IV pourrait arriver sur Xbox. Une référence dans le code et une déclaration dans une interview laissent entrevoir cette possibilité.

Depuis de nombreuses années maintenant, les jeux vidéo se déclinent sur de nombreuses plates-formes. Mis à part certaines exclusivités, évidemment, les fans peuvent profiter de tel ou tel titre sur les plates-formes de leurs choix, les studios et éditeurs faisant leur possible pour multiplier les supports pris en charge, et de fait toucher un public le plus large possible. Certains jeux semblent cependant bel et bien “coincés” sur telle ou telle plate-forme. C’est le cas de Age of Empires, par exemple.

Age of Empires IV pourrait arriver sur Xbox

Les jeux de stratégie en temps réel (RTS) sont un genre très populaire. Il existe de nombreuses licences dans cette catégorie, la plus connue étant probablement celle de Microsoft, Age of Empires. Aux côtés de saga comme StarCraft de Blizzard, pour ne citer que celle-ci. Les différents sortent d’ordinaire sur PC, mais il semblerait qu’il y ait une petite chance que Age of Empires IV trouve son chemin sur consoles.

C’est tout du moins ce qu’annonce un tweet de @ALumia_Italia, qui a découvert du code laissant entendre qu’un portage du jeu pourrait être en préparation pour les consoles Xbox. Selon le compte en question, il serait fait mention d’un jeu répondant au nom de code “CAR”, ce qui, selon Video Game Chronicle, est le nom interne du projet Age of Empires IV chez Microsoft.

Une référence dans le code et une déclaration dans une interview

Tout ceci n’a rien de très surprenant dans la mesure où MobileSyrup avait pu échanger avec Michael Mann, producteur exécutif chez World’s Edge – studio à qui l’on doit Age of Empires IV -, au sujet de la possibilité de proposer justement le titre sur consoles. Michael Mann n’a pas nié cette possibilité, mais a préféré insister sur l’effort actuel des équipes qui fut fourni pour sortir le jeu sur PC.

Maintenant que Age of Empires IV est sorti sur PC, il est tout à fait possible que l’équipe travaille désormais sur ce portage pour la Xbox. Difficile, à ce stade, de savoir quand le jeu pourrait être disponible sur la console de Microsoft, si jamais il l’est un jour, mais les joueurs console qui ont toujours voulu jouer à ce jeu sur leur console Xbox peuvent s’attendre à quelque chose sur ce front, assurément.