AEW : Fight Forever, le renouveau du catch arcade

Développé par le studio japonais Yuke's, AEW : Fight Forever combine l'ambiance nostalgique des jeux d'arcade avec les finishers innovants ainsi que les mouvements offensifs en tandem de la fédération All Elite Wrestling.

Encore sans date de sortie, mais prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, AEW : Fight Forever réunira dans un seul jeu la crème de la crème des talents de All Elite Wrestling.

Le catch coopératif en ligne passe à la vitesse supérieure avec des matchs en Tag Team qui présentent des séquences de manœuvres d’équipe exécutées avec des commandes simples. Un mode carrière profond et robuste, la personnalisation des lutteurs, plus de 40 armes, des arènes typiques du concurrent de la WWE, de multiples modes, diverses catégories de matchs (Casino Battle Royale ou Exploding Barbed Wire Deathmatch) et une gamme de mini-jeux (danse ou baseball) attendent les joueurs.

Un trailer pour AEW : Fight Forever

Présenté par le commentateur d’AEW Tony Shiavone et l’ancienne championne d’AEW Dr Britt Baker (DMD), le gameplay d’AEW : Fight Forever a permis de montrer certaines des attaques que les joueurs pourront réaliser. Si les habituels coups de pied à la tête et les soumissions par crochets dans la bouche ne suffisent pas, vous pourrez également brandir des chaises en acier, des poubelles et des battes de baseball pour vous aider à épuiser votre adversaire suffisamment longtemps pour que l’arbitre puisse compter jusqu’à trois.