Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp sur Nintendo Switch est reporté de plusieurs mois

Développés par le studio WayForward, sous la supervision d’Intelligent Systems (le créateur des jeux tactiques parus sur Game Boy Advance puis DS), les remakes des deux premiers volets de la saga Advance Wars exclusivement destinés à la Nintendo Switch sont absents des médias et des événements depuis l’E3 2021. Et pour cause, ils sont désormais prévus pour le printemps 2022, soit entre mars et mai, à la demande de l’éditeur japonais Nintendo : “Le jeu a juste besoin d’un peu plus de temps pour être peaufiné. Vous pourrez bientôt vous battre avec Andy et ses amis ! Merci de votre patience.”

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021