Advance Wars 1+2 : Re-boot Camp n’a plus de date de sortie dans l’immédiat

Nintendo repousse Advance Wars 1+2 : Re-boot Camp sur Switch à la suite des événements en Ukraine.

L’invasion russe en Ukraine chamboule l’actualité depuis plusieurs semaines et n’épargne pas l’industrie vidéoludique. Alors que la compilation Advance Wars 1+2 : Re-boot Camp, composée des deux premier épisodes de la célèbre licence de stratégie militaire du studio Intelligent Systems rematerisés par Way Forward, devait arriver le 8 avril prochain suite à un premier report, Nintendo préfère suspendre la sortie en raison de l’actualité internationale.

Un nouveau report pour Advance Wars 1+2 : Re-boot Camp

Cette décision est notamment liée à la présence de la faction Blue Moon, un équivalent de la Russie/URSS qui va tenter d’envahir Orange Star dès le début de la campagne principal d’Advance Wars 1. Dans Advance Wars 2, c’est la faction Black Hole, caricature de l’Allemagne nazie, qui menace l’ensemble des factions du monde de Wars World/Cosmo Land. Ce n’est donc pas seulement parce que c’est un jeu de guerre que cette exclusivité Nintendo Switch est retardée pour une durée indéterminée, mais c’est explicitement parce que le récit et les thèmes sont un peu trop pertinents en ce moment.

Menez les troupes de l’armée d’Orange Star au cours de batailles stratégiques au tour par tour qui se déroulent aussi bien sur terre que dans les airs ou au large des côtes. Triomphez des troupes ennemies et capturez les villes et les bases pour décrocher la victoire et maintenir la paix. Gardez l’œil ouvert pour vous adapter aux différents types de terrains et changements météorologiques qui pourraient inverser le cours des combats tandis que vous faites avancer toutes sortes d’unités sur une multitude de champs de bataille.