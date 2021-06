Adobe va retirer Photoshop Sketch et Illustrator Draw des stores

Adobe Photoshop Sketch et Illustrator Draw disparaissent bientôt des stores, leurs fonctionnalités étant déjà regroupées dans Adobe Fresco.

Ce n’est pas un ménage de printemps – dans la mesure où nous sommes désormais en été – mais c’est un grand ménage tout de même qu’opère en ce moment Adobe dans ses applications mobiles. Après Photoshop Fix et Photoshop Mix, c’est au tour de Photoshop Sketch et Illustrator Draw de disparaître des stores, tant sur Android que sur iOS.

Adobe semble pris d’une grande frénésie de ménage en ce qui concerne ses anciennes applications mobiles. Il y a peu, nous vous informions de la disparition de Photoshop Fix et Photoshop Mix de l’Apple App Store. Aujourd’hui, l’entreprise annonce aux utilisateurs qu’elle supprimera Photoshop Sketch et Illustrator Draw de l’Apple Play Store et de Google Play le mois prochain.

Leurs fonctionnalités étant déjà regroupées dans Adobe Fresco

Sur la page d’aide dédiée, Adobe dévoile la raison derrière le retrait de ces deux applications. Et cette dernière est toute simple. La plupart des fonctionnalités de ces apps ont déjà été transférées dans l’application Fresco : “Tout ce que vous aimez dans Photoshop Sketch et Illustrator Draw a depuis été combiné dans Adobe Fresco, et plus encore. Si vous utilisez Photoshop Sketch et Illustrator Draw, Adobe vous encourage à profiter des outils puissants et complets de dessin et de peinture disponibles dans Adobe Fresco.”

Cela signifie que, au lieu de devoir maintenir plusieurs applications qui partagent des fonctionnalités très similaires, les utilisateurs, et Adobe, pourront se concentrer sur Fresco. Photoshop Sketch et Illustrator Draw seront retirées de l’App Store et du Play Store le 19 juillet prochain mais les utilisateurs qui le souhaitent pourront tout de même continuer de les utiliser. Les deux apps verront leur support officiellement terminé le 10 janvier 2022. Vous pourrez très certainement continuer de les utiliser après ces deux dates.

Dans le même, celles et ceux qui le souhaitent peuvent télécharger Adobe Fresco gratuitement sur l’App Store ou Google Play. Sachez par ailleurs que certaines fonctionnalités avancées doivent être débloquées moyennant 10,99 €.