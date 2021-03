Adobe sort sa version de Photoshop compatible avec les puces Apple Silicon M1

Adobe est très occupé à optimiser ses logiciels pour les puces Apple Silicon M1. Voici que sort aujourd'hui la version optimisée de son logiciel de retouche photo Photoshop.

En voulant lancer une toute nouvelle famille de puces, Apple s’attaquait à un chantier titanesque. Du point de vue purement industrielle, tout d’abord, mais aussi d’un point de vue logiciel. Une telle opération implique de repenser le développement des logiciels. Ou tout du moins de procéder à certains changements et optimisations pour en tirer le meilleur. Les utilisateurs attendent encore nombre de ces nouvelles versions. Adobe est très actif sur le sujet et lance aujourd’hui sa version optimisée de Photoshop.

Adobe lance sa première version native M1 de Photoshop

Dans la mesure où les ordinateurs Apple équipés d’une puce M1 sont relativement récents, les applications optimisées pour ce processeur sont encore assez rares. Trop rares diront certains, notamment les professionnels, pour pouvoir envisager de passer à ces modèles. Et c’est quelque chose d’absolument crucial puisqu’Apple veut justement pouvoir convaincre un maximum de clients, et justement ces professionnels, de passer à ces machines dotées d’une puce Apple Silicon. Il faut donc que ces applications optimisées arrivent le plus rapidement possible.

Tout n’est pas encore parfait mais c’est un premier pas appréciable

La bonne nouvelle, si vous êtes graphiste ou photographe, par exemple, et que vous éditez vos images sur un Mac avec une puce M1, c’est qu’Adobe vient d’annoncer la mise à disposition de sa version compatible M1 de Photoshop. Selon Adobe, cette version optimisée est 1,5 fois plus rapide que les versions précédentes. Autrement dit, non seulement elle est développée nativement pour cette puce mais elle est aussi plus performante.

Cela étant dit, la version M1 de Photoshop est encore loin d’être parfaite. Comme Adobe le précise sur sa page d’aide, il y a certaines différences notables entre la version M1 et la version “normale” de Photoshop. Par exemple, la version native M1 de Photoshop n’est pas en mesure d’importer, exporter ou jouer les calques de vidéo embarquée. Il n’y a pas non plus de synchronisation des réglages, pas de réduction automatique des tremblements, etc.

Toujours est-il qu’Adobe travaille d’arrache-pied pour réduire les différences entre les deux versions. L’éditeur a aussi précisé que cette version M1 avait encore un certain nombre de bugs connus. Ceux-ci seront corrigés via de futures mises à jour.